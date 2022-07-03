民進黨邁入深水區布局雙北選戰 選對會擬5日開會

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北3日電）民進黨年底選戰布局倒數計時，民進黨選對會預計5日開會，在處理花東縣長提名後，不排除直攻雙北深水區；新北市布局部分，民進黨立委羅致政今天表態不選，前交通部長林佳龍、屏東縣長潘孟安、基隆市長林右昌頻被點名。

民進黨決戰2022年選舉，目前尚有花蓮縣、台東縣、澎湖縣、新竹縣、金門縣、連江縣，以及重中之重的台北市、新北市未完成布局。

黨內人士指出，選對會預計5日再次開會，處理花東提名，花蓮縣長可望徵召總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）出戰；台東縣長以立委劉櫂豪呼聲高，但前台東立委賴坤成仍持續表態爭取提名。

選對會擬5日處理花東兩縣縣長提名徵召案後，連同此前拍板徵召的立委黃秀芳為彰化縣長參選人、總統府副秘書長李俊俋為嘉義市長參選人，一起送交6日中執會正式提名。

接下來，民進黨將進入處理雙北布局深水區，因屬重中之重，黨內有機會競逐的人馬紛紛表態。新北市長部分，民進黨立委羅致政今天已正式說明，他個人無參選意願，並對選戰節奏表達憂慮，認為時間是新北決勝關鍵。

民進黨新北市另一位資深立委吳秉叡今天則說，自己有意願，「若黨徵召出戰會全力以赴，但若黨中央徵召黨內其他優秀同志，也會百分百支持」。

此外，在新竹市長林智堅轉戰桃園市長後，黨內傳出聲音認為，執政成績亮眼的基隆市長林右昌、屏東縣長潘孟安，適合出戰新北市；甚而，前交通部長林佳龍與前副總統陳建仁也被點名出戰新北。

積極備戰台北市長的林佳龍，日前再次重申，不選新北市，強調新北市12席立委有9席民進黨立委優秀人才，已在牛棚練球很久，若有機會能代表民進黨出征，都是很好人選；潘孟安此前被媒體問及參選新北時均再三強調，目前以縣政為主，無此規劃。

黨內人士認為，新北提名時程因延遲，從「等一個人」到現在派系火花四射，面對羅致政宣布不選後局面，若林佳龍不選新北，或可改推同屬正國會的林右昌。

不過，另有黨內人士指出，林右昌行事穩健、思慮周密，早已表態全力輔選穩住基隆，不作他想；也因此，被黨內視為雙北布局活棋的陳建仁，再度被拿出來測風向，並強調可以「複製蔡英文崛起路線」。（編輯：蘇志宗）1110703