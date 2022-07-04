沈慧虹正式投入選戰 走訪地方盼接棒新竹市

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（中央社記者郭宣彣新竹市4日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天正式投入選戰，她穿上新竹市長林智堅贈送的小白鞋，走訪地方；她說，盼接棒建設，讓新竹市幸福延續。

民進黨新竹市黨部提供新聞資料指出，沈慧虹今天與民進黨新竹市議員參選人展開行程，先到新竹城隍廟參拜，再轉往十八尖山與民眾打招呼，也獲得民眾回應與加油。

沈慧虹說，今天是正式投入選戰的第一天，也是當市民的第一天，她一大早到城隍廟與十八尖山，也展現必勝的決心，未來，將穿著林智堅送的小白鞋，走進新竹大街小巷，踏遍每一個菜市場，以最誠懇的態度爭取市民支持。

沈慧虹指出，過去林智堅帶領市府團隊成功翻轉新竹，當中，每一項重大建設她都參與其中，每一次艱困任務也都使命必達，她不是素人，而是最有經驗的專業者。

沈慧虹說，過去8年，林智堅和她共同為新竹打下基礎，未來8年，她將接棒建設，讓新竹市幸福延續。

民進黨新竹市黨部表示，相關看板以珊瑚紅系，除了呼應沈慧虹名字的諧音外，珊瑚紅帶有沉穩、低調中綻放光澤的質感，與沈慧虹溫暖、堅定、專業形象相符。（編輯：方沛清）1110704