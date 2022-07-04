成功嶺替代役快篩陽 徐國勇：查明原因確實檢討

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正在成功嶺進行基礎訓練的替代役男，3日有256人快篩陽性，取消結訓典禮。內政部長徐國勇4日到成功嶺視察，要求役政署務必查明原因、確實檢討。（內政部提供）中央社記者陳俊華傳真 111年7月4日

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（中央社記者陳俊華台北4日電）正在成功嶺進行基礎訓練的替代役男有256人快篩陽，取消結訓典禮。內政部長徐國勇今天要求役政署務必查明原因、確實檢討，防疫作為須嚴格落實執行，並依疫情調整防疫措施。

徐國勇原訂今天上午到成功嶺營區參加替代役第234梯次結訓典禮，但因863名替代役男中，有256人快篩後陽性，結訓典禮取消。

內政部透過新聞稿指出，徐國勇上午到成功嶺視察，並瞭解替代役訓練班防疫作為時表示，防疫工作不可鬆懈，尤其像替代役訓練班是集體生活的環境，務必嚴格落實各項防疫措施。

徐國勇說，對於這次替代役第234梯警大警專畢業生專列梯次役男染疫事件，要求役政署務必查明原因、確實檢討。他也指示，應追查訓練班管理人員是否在潛伏期內，將病毒帶入。

徐國勇表示，這梯次受訓役男，第一、二、四大隊的警大、警專畢業生替代役的確診率，比一般替代役的第三大隊確診比例平均不到3%，高出許多，應詳查此原因，分析及比對訓練班對於這梯次防疫作為，是否有疏漏之處。

徐國勇說，經醫師調查，餐盤都透過高溫消毒，應可排除為感染源。原有的防疫作為須嚴格落實執行，包括戴口罩、勤洗手、每日4次量測體溫、實施區隔管理及分艙分流、規劃區隔空間，分散就寢、餐廳加裝防疫隔板分批分流用餐、設立自主健康管理中隊，定時針對健康狀況進行關懷監測等措施。

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徐國勇表示，這梯次受訓的警校生，相關校內考試及警察特考等，都已完成後才入營受訓，確診隔離期間，不會影響學生權益。

徐國勇強調，替代役男是國家重要人力資源，防疫措施與訓練環境安全，是替代役訓練班當前首要之務，要求役政署嚴格督導訓練班落實防疫措施，並依疫情滾動調整防疫與衛生管理措施；役政署應不定期派員檢核，務求提供役男最佳訓練環境，兼顧訓練、防疫。（編輯：翟思嘉）1110704