時力籲政府 保障公務員健康權與言論自由

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（中央社記者王揚宇台北5日電）時代力量立法院黨團今天表示，銓敘部與行政院分別提出多項公務人員言論保障與服勤加班費用的草案，但至今仍未看到任何具體落實動作，呼籲政府要保障公務員的健康權和言論自由，不應一再跳票。

時代力量立法院黨團總召邱顯智、副總召陳椒華及幹事長王婉諭，今天召開「公務員拒絕過勞，言論自由要保障，政府別一再跳票」記者會，提出上述訴求。

陳椒華說，加班費支給上限，應盡可能地貼近公務員實際上可能加班的時數，減少加班換嘉獎情況，不要再讓公務員免費加班。

王婉諭指出，根據銓敘部公告的公務員發表職務言論同意辦法草案，規定公務員「代表機關或使用職稱」發表與其職務有關的言論，必須事前取得長官同意。如果單純僅因「使用職稱」就須經長官事前同意，才得以發表言論，很難不讓人質疑這是一種事前的言論審查。

王婉諭表示，呼籲銓敘部對「職務言論」的定義，應有明確界線，且應避免在實務上機關任意擴大解釋的前提之下，限縮定義範圍，要讓公務員可以判斷依循而非無所適從，也不應限制公務員合理討論公共政策的言論空間。

受邀出席記者會的台灣警察工作權益推動協會常務理事蕭仁豪表示，草案對於公務員基於公益所發表的言論，沒有給予足夠的保障，他擔心現行公務機關會濫用規範模糊之處，任意打壓基層公務員的意見。

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政治大學法律學系副教授林佳和指出，合理的服勤時間才是重點，因此針對服勤時間，應有適當的限制，並用補休來回歸正常，而不是能夠透過長官指示權，無限延長服勤時間。

邱顯智等人呼籲，行政院應傾聽基層公務員心聲，落實大法官解釋意旨，並重新檢討該辦法，與基層公務員共同研商出具體且合理的工時上限，與言論自由保障，才能真正解決過勞對公務員身心健康帶來的傷害，還給公務員憲法保障的基本權利。（編輯：蘇龍麒）1110705