藍質疑NCC養網軍 綠駁網路管理需第三方協助

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中、王揚宇台北5日電）國民黨團今天表示，質疑數位中介服務法草案將會箝制言論自由，NCC規劃捐助新台幣25億元成立性質為財團法人專責機構更是在養網軍，未來在立法院審查草案時，將會強力反對。

民進黨團幹事長鄭運鵬指出，網際網路管理還是必需要有一些第三方單位來協助、查核，而目前行政院會也還沒通過草案，如果有更好的機制，國民黨可以建議，但不該直接講政府是網軍。

國家通訊傳播委員會（NCC）日前通過數位中介服務法草案，除了平台自律機制外，也規劃另外捐助新台幣25億元成立性質為財團法人專責機構，建立一個公私協力的平台，協助通知數位平台下架違法內容。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、立委賴士葆、李貴敏今天在立法院召開「政府網軍擴編」記者會。

曾銘宗指出，NCC本來是獨立機關，但現在已失去獨立性，淪為民進黨附屬單位，完全沒有任何公信力，若數位中介服務法草案通過後，NCC還要再捐助25億成立財團法人，國民黨團高度懷疑蔡政府將讓網軍檯面化，國民黨團未來在審查草案，將會強力反對。

賴士葆表示，數位中介服務法最主要的內容在於，只要是政府認為你刊登在網路上的內容不實，經由法院裁定之後，就可以要求網路平台業者將該文刪除、移除或下架；但在法院裁定之前，NCC要求網路平台業者在該篇訊息加註警語。

賴士葆指出，全世界除共產國家外，幾乎沒有自由民主國家會管控網路平台，台灣何其悲哀，自甘墮落成為「類共產國家」，更坐實了蔡政府跟共產國家沒什麼兩樣，實在是太悲哀了。

李貴敏表示，數位中介服務法實質上就是在箝制言論自由，表面上需要經法院裁定，但貓膩就在法院裁定前的「加註警語」，這恐會讓揭發政府弊案的貼文被加註警語，且如果可以容忍行政機關在法院未裁定前，已做出處分，未來民事上的假扣押、假處分都不需經過法院了。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬說，立委可以審查預算，但不能預設是哪個媒體或網路公司得標；此外，網際網路管理還是要有第三方單位協助查核，當有受害者認為權益受損時，還是要有人協助他們處理，這跟網軍有什麼關係。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鄭運鵬表示，目前只是草案，行政院會也還沒通過，如果有更好的機制，國民黨可以建議，但不該直接講政府是網軍；在野黨的職責並非不信任政府，而是要監督政府，把機制弄得更健全、健康，也不是預設前提，認為政府做什麼事情都是錯的。

鄭運鵬指出，難道要國民黨的人進去才算是公正，相信民眾不會接受這套；對於網際網路的生態及全世界對網際網路的監理，不管要走法院的這條路，還是要走行政權的這條路，總是要選擇，而司法體系不能行政化，因此才由財團法人處理，國民黨不能不信任就說這個是網軍。（編輯：趙蔚蘭）1110705