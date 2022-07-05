陳菊巡察武陵農場 關注原住民農業轉型議題

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監察院長陳菊（左5）與外交及國防委員會召集人賴鼎銘等18人，6月30日、7月1日在退輔會副主委李文忠陪同下，巡察武陵農場。（監察院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年7月5日

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（中央社記者陳俊華台北5日電）監察院長陳菊日前與監委巡察武陵農場，回憶起45年前曾短暫住過武陵農場「親莊」，當時榮民的熱情款待令人難忘；現原住民部落大面積栽種高山蔬菜，恐影響山林保育，此為政府輔導原住民農業轉型的極度複雜課題。

監察院透過新聞稿表示，陳菊與外交及國防委員會召集人賴鼎銘等18人，6月30日、7月1日在退輔會副主委李文忠陪同下巡察武陵農場，聽取經營現況及森保處業務簡報，並視導櫻花鉤吻鮭復育、露營區經營及雪山登山口整建情形等。

賴鼎銘表示，農場開放觀光應重視廢棄物及廢水處理的環保工作。與會監委則關心武陵農場如何以轉型正義角度面對七家灣溪泰雅聚落被換地移置的史實、農場農作物施肥及農藥使用管制、推廣有機農業、農場經營應納入年輕人創意與民間認養維護、委外經營仍應落實生態保育、增聘原住民解說員等議題。

另外，監委也關注，園區應增設遊園電動車等環保設施、強化農場對兒童及年長與身心障礙者的友善活動、農場有無成立山林防火小組、有關森林經營權與林政護管權分工、農場經管土地遭占用、福壽山農場茶葉商標遭仿冒、福壽山農場國民賓館新建工程延宕等議題。

陳菊也回憶起，45年前她曾短暫住過武陵農場「親莊」，並與當地榮民保持聯繫，但1979年美麗島事件後就斷了聯絡。時至今日，陳菊還是很感謝當時榮民的熱情款待，成為忘年之交，令人難忘。

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監察院指出，過去陳菊曾多次到武陵農場，這次發現改變許多，例如農場生產的茶葉已成為一種標竿、品牌等等。從宜蘭到武陵農場沿途，看到原住民部落大面積栽種高山蔬菜，這種栽培方式對山林保育會有影響，這不是退輔會的問題，而是原民會、農委會或是政府輔導原住民農業轉型等極度複雜的課題。

陳菊說，退輔會的角色一直在轉變，現任主委、副主委上任以來，對榮民及職員工的認同與照顧，都是非常正確方向，如果不能與其「同命一體」，將來退輔會在轉型過程中必然會遭遇困難。（編輯：林克倫）1110705