徐國勇：高市警局長人選已簽派 程序完備後公布

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北6日電）前高雄市警察局長黃明昭接任警政署長後，外界關心懸缺由誰接任。內政部長徐國勇今天說，人選他已經簽派，另有一波高階警官人事調整，要等安全查核結束後，待程序完備就會對外公布。

前警政署長陳家欽申請提前退休在6月30日生效，由黃明昭升任警政署長，外傳高雄市警察局長接任人選，可能是警政委員林炎田、航空警察局長鄭明忠，或台南市警察局長方仰寧。

徐國勇上午出席「內政部空中勤務總隊台北松山駐地直升機棚廠興建工程採購案」廉政平台宣誓大會。他在會前受訪時表示，高雄市警察局長人選他已經簽派，但因為還有安全查核，待程序完備後就會對外宣布。

徐國勇也說，接下來還有第二波高階警官調整，譬如警政署主秘、副署長，還有一些六都的副局長要退休，就要有人補上，等安全查核結束、人事作業完成後，就會由警政署正式公布。

至於陳家欽日前指出離職主因是徐國勇介入警政人事。徐國勇表示，從以前到現在人事都是一起討論，而全台有7萬多名員警，人選都是各縣市警察局長經由評比、績效積分等，才送到內政部。

徐國勇說，他從當議員進入政壇到現在，大家都認識他的為人，政治就是大家一起商量，「在商量的人不能說他是介入，尤其對有權力的人更是不能這樣講」；也許大家產生認知上的不一樣，沒關係，所有人事都會按照規定處理，沒有什麼委屈。

有關在成功嶺進行基礎訓練的替代役男，有256人快篩陽，因此取消結訓典禮。徐國勇說，他要求確實調查，他到現場瞭解後，認為餐盤都經高溫消毒，顯然病毒經餐盤擴散的可能性不高。

徐國勇表示，病毒一定是外部進來，要把漏洞找出來，包括誰已經確診、確診時間、潛伏期等，都要做完整報告，役政署正在處理中。（編輯：郭無患）1110706