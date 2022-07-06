海峽論壇7月中旬登場 國民黨擬視訊參加

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（中央社記者王承中台北6日電）第14屆海峽論壇將於7月中旬在廈門舉行，國民黨副主席夏立言今天表示，原則上還是按照去年的方式，他將以視訊方式參與論壇開幕式。國民黨一直強調兩岸交流的重要性，也秉持這樣信念，希望兩岸維持和平、安定與繁榮。

中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光在6月29日表示，第14屆海峽論壇將於7月中旬在廈門舉行。由於國民黨主席朱立倫日前訪美，稱國民黨親美反共，外界關注國民黨今年是否仍會參與。

國民黨今天在國家政策研究基金會舉辦「紀念七七抗戰85周年－戰爭與和平的省思」系列第一場次座談會，由夏立言主持，邀請美國史丹佛大學胡佛研究院研究員郭岱君主講抗戰史，及中興大學歷史學系副教授李君山與談。

針對海峽論壇，夏立言在會前接受媒體訪問時表示，由於疫情的關係，沒有辦法到中國大陸，所以他原則上還是按照去年的方式，以視訊參與論壇的開幕式，代表國民黨表達對於兩岸關係的想法跟期望，重點還是希望兩岸繼續維持和平交流繁榮。

夏立言指出，國民黨一直強調兩岸交流的重要性，也秉持這樣信念，不管執政或在野時，國民黨對中國大陸的期望都是一樣，希望兩岸維持安定繁榮，和平最重要。

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媒體詢問，國民黨主席朱立倫今年是否也會以預錄致詞影片的方式參與海峽論壇，夏立言表示，目前還在研究中。

對於朱立倫在訪美時提到國民黨親美反共，引發討論，是否希望藉參加海峽論壇能拉回來？夏立言指出，國民黨參加海峽論壇又不是第一次，國民黨立場都一樣，沒有改變。從歷史、理念，國民黨跟美國一向友好，跟中國大陸的互動，也有千絲萬縷的關係，不管從各角度都很重要，所以會持續地跟中國大陸保持交往的態度，希望兩岸關係能發展的更好。（編輯：蘇志宗）1110706