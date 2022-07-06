Kolas：將盡速辭總統府發言人 全心投入花蓮選戰

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（中央社記者賴于榛台北6日電）總統府發言人Kolas Yotaka今天表示，將盡速辭去發言人職務，全職投入花蓮選戰。她說，花蓮有個共同氣氛，就是恐懼真正的政治立場被發現，期盼這次選舉可以跨族群、跨黨派合作；她會用正面的心態面對，「畢竟是我的花蓮」。

民進黨選舉對策委員會昨天開會，建議徵召Kolas Yotaka為花蓮縣長候選人，民進黨中執會預計今天下午正式通過提名。

網路節目震傳媒「新聞不芹菜」今天專訪Kolas，對於徵詢徵召過程，Kolas說，其實黨中央找她不是一天、兩天的事情，早在2020總統大選後，黨中央就在思考花蓮人選，兼任民進黨黨主席的總統蔡英文、駐美代表蕭美琴也幾度詢問她的意願。

Kolas說，但當時父親生病，希望能多花時間陪伴，因此婉拒過蕭美琴，後續也幾次婉謝黨中央的詢問，加上她興趣在外交事務，選舉不在人生規劃中，才會始終未允諾投入花蓮選戰，並非外界說的畏戰。

這次確定點頭參戰，Kolas表示，民進黨不會放飛、放棄花蓮，幾經思索，既然黨中央需要人來打這一仗，她作為黨員與後輩，也不用扭捏作態，而是用正面的心態面對，「畢竟是我的花蓮」。

Kolas說，獲徵召後，她會盡速辦理交接工作，請辭總統府發言人職位，全職投入選舉，透過勤跑策略，盼能努力見到花蓮33萬人；蔡總統也私下關心她，叮囑要照顧好自己，找人幫忙開車等。

現任花蓮縣長徐榛蔚施政滿意度高，曾三度獲平面媒體頒發的五星縣市長；Kolas認為，她感激每一任花蓮縣長對花蓮的建設，今年若當選，也會在過去的建設基礎上持續前進。

Kolas表示，外界會批評花蓮夫妻輪流執政，但她認為，重點是合情、合理、合法，女人不該變成先生的附屬品，重點是縣長做的事情，縣民有沒有相對應的感受，當縣長自稱五星縣長，縣民是否也有五星的感受，這中間如果有差距，應該可以被檢視。

Kolas說，就她走訪花蓮的經驗，發現有個共同的氣氛就是恐懼，許多人擔憂真正的政治立場被發現，就像去年她在花蓮為4大公投宣講時，許多人聽公投講演時，口罩、帽子都戴緊緊，避免被認出，但她希望打擊恐懼，不要讓花蓮成為恐懼的總和。

Kolas呼籲，花蓮值得公平、乾淨、清新的選舉，可以公開討論支持誰的開放彈性空間，跨族群、跨政黨的人，若與她有共同想法，想要在花蓮呼吸清新空氣，不因政治偏好而恐懼，大家可以一起突破目前花蓮的執政現狀。

主持人問及藍營提名爭議，是否也在花蓮發生，Kolas表示，從媒體報導來看，藍營的提名爭議是現在進行式，像是國民黨籍的花蓮縣議長張峻，將無法被再度提名為議長人選，就引起其他縣市的藍營議長聲援。（編輯：林淑媛）1110706