談台灣議題 澳洲外長：不鼓勵片面改變現狀

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（中央社記者侯姿瑩新加坡6日專電）澳洲新任外交部長黃英賢今天在新加坡一場活動發表政策演講，被問及台灣議題時表示，澳洲政府持續不鼓勵任何片面改變現狀的舉動，相信這與區域內很多夥伴國家的立場一致。

黃英賢今天先後拜會新加坡總理李顯龍、副總理兼財政部長黃循財、外交部長維文（Vivian Balakrishnan），接著傍晚參加英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）主辦的活動，以「澳洲、東協及東南亞」為題發表政策演講。

針對與會者提問，美英澳三方安全夥伴（AUKUS）成立後，是否代表在台灣議題上，澳洲立場會與美國步調一致？黃英賢回覆表示，AUKUS主要是協助澳洲取得潛艦的協議。

她說，數十年來，美國一直是澳洲主要安全夥伴及戰略盟友，但澳洲是根據自己國家利益而做出決定。

在台灣議題上，黃英賢表示，澳洲政府持續不鼓勵任何片面改變現狀的舉措，「我相信這與區域內許多其他夥伴國家的立場一致」。

另外，黃英賢在演講中強調澳洲對東協中心性（ASEAN centrality）的承諾。不論是貿易、海洋或軍事活動等，清楚、經由共同協商且被遵守的規則都有助東南亞經濟發展。

她指出，緬甸情勢、俄羅斯入侵烏克蘭對東協中心性造成挑戰。在國際組織有領導地位或對俄羅斯有影響力的國家，包括中國在內，發揮自身影響力至關重要。

黃英賢表示，區域內國家都在關注北京對烏克蘭情勢的反應及中國在區域戰略擴張的行動。但不論北京選擇展現怎樣的領導特質，「我們都可以有自己的選擇」。

她向東南亞國家喊話，在強權國家主導的全球地緣政治舞台上，「我們的角色比配角還重要」。穩定、和平、繁榮且安全的區域需要各國一起合作，捍衛為全球帶來穩定的規則及規範。（編輯：黃自強）1110706