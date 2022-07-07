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物價指數飆高 國民黨：看不到政府平抑物價舉措

2022/7/7 12:48
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（中央社記者王承中台北7日電）6月CPI創下近14年新高，國民黨今天表示，蔡政府未能解決人民不斷增加的生活痛苦，還一意孤行調漲電價，如今卻看不到民進黨政府的相關配套措施與平抑物價舉措，對國際局勢造成的通膨壓力毫無超前部署。

主計總處6日公布6月消費者物價指數（CPI）年增率連續4個月超過3%，持續飆高到3.59%，創下近14年新高。

國民黨今天召開「物價續創新高 人民痛苦有感，蔡政府無感？」 記者會並發布新聞稿指出，CPI持續上漲，蔡政府未能解決人民不斷增加的生活痛苦，還一意孤行調漲電價，讓民眾負擔愈來愈沈重。

國民黨表示，經濟部長王美花稱民生物資上漲「與電價調漲沒有關係」，但無可否認的是，電力是現代社會一切產業的根本，電價調漲將讓通膨情勢雪上加霜，民生物資上漲壓力有增無減，如今卻看不到民進黨政府的相關配套措施與平抑物價舉措。

國民黨指出，今年5月總統蔡英文還曾說過「台灣經濟是11年來最好」，行政院長蘇貞昌說「台灣經濟世界第八，優於日韓」，但蔡政府對國際局勢造成的通膨壓力毫無「超前部署」，讓老百姓生活苦哈哈。

國民黨表示，全國中低收入戶人數超過60萬人，往往入不敷出，更備受物價上漲衝擊，蔡政府應擴大中低收入戶補助，加強照顧弱勢群體，應對中小企業與勞工給予相應補貼，不讓通膨壓垮薪資成長，且應適時關照國際趨勢，調整貨幣政策，嚴控停滯性通膨風險，並積極穩定物價。（編輯：郭無患）1110707

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