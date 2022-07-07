總統明接見美參議員史考特 盼持續深化台美關係

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（中央社記者溫貴香台北7日電）美國聯邦參議員史考特今天抵台展開為期3天的訪問行程，總統蔡英文明天上午將於總統府接見。總統府今天對史考特此行表達誠摯歡迎，期待透過面對面交流，持續深化台美關係。

總統府發言人張惇涵下午表示，史考特（Rick Scott）下午抵台，訪問行程持續至9日。這是繼4月美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）率領梅南德茲（Robert Menendez）等共6位重量級參眾兩院議員訪台，以及5月底聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）造訪後，今年第8位來台訪問的美國國會議員，充分展現美國國會對台灣的堅定支持。

張惇涵說，此行為史考特首次訪問台灣。史考特長期對台灣高度友好，並且數次於美國國會提出友台議案。包括去年2月提出「防止台灣遭侵略法案」（Taiwan Invasion Prevention Act），以及今年3月提出「透過金融制裁阻止中國侵略台灣法案」（Deterring Communist Chinese Aggression Against Taiwan Through Financial Sanctions Act）等。

張惇涵表示，尤其在今年4月間，史考特拜訪駐立陶宛台灣代表處，成為首位造訪駐立陶宛代表處的美國國會議員，也代表美國國會以實際的行動，具體支持台灣與立陶宛深化合作關係。

他進一步說，今年5月間，史考特更是參與聯邦參院外委會發起的聯名函，籲請美國總統拜登將台灣納入「印太經濟架構」（IPEF），並且兩度連署支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）聯名函等，是美國國會支持台灣的重要力量。

總統府也期待，透過此行的面對面交流，持續深化台美關係，並推進各項領域的合作夥伴關係。（編輯：翟思嘉）1110707