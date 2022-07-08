林智堅論文遭疑抄襲 賴香伶：相關單位儘速釋疑

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（中央社記者郭建伸台北8日電）將參選桃園市長的新竹市長林智堅，論文遭質疑涉抄襲。台灣民眾黨桃園市長參選人、立委賴香伶今天要求相關單位釋疑，並表示林智堅不應動用黨機器轉移模糊焦點，否則即便能過關，桃園市民心中也早有定見。

賴香伶今天偕幹事長張其祿、秘書長謝立功、東華大學原住民民族學院教授施正鋒舉行記者會。

賴香伶表示，論文門事件爆發後，林智堅不斷重複有參與研究，並稱是舊案，綠營從上到下帶風向說是政治抹黑，硬是把抄襲的是非題硬拗成申論題。

賴香伶指出，林智堅至今都無法說明，為何他的論文與國科會研究報告錯字都一模一樣，若中華大學校方與老師都知情，那就是共同違反學術倫理、委託契約，甚至是違法。

賴香伶表示，根據當年竹科管理局與中華大學的合約書，合約第15條第5點註明，未經甲方書面同意，乙方不得將計畫內容或成果對外公開；林智堅行為是否構成違約，研究內容「一魚二吃」卻未揭露，是否符合學術規範，科技部都應該出面說清楚。

張其祿表示，林智堅自稱將台大國發所在職專班碩士論文原創資料「借給」余正煌寫論文，但論文內容高度重疊，這個邏輯漏洞百出，呼籲台大審議委員會必須釐清爭議。

謝立功直言，民進黨多次為林智堅因人設事，先是提出新竹縣市合併遭到批評後沒下文，後又讓林智堅空降桃園參選市長沒人敢反對，現在鬧出論文事件，更驚動國安局長陳明通發聲明，幾乎是傾盡黨國之力為林智堅打點生涯規劃，讓人不禁懷疑林智堅是何方神聖。

媒體詢問，林智堅是否在釐清論文爭議前先暫緩桃園市長參選行程，或甚至是退選。賴香伶表示，林智堅不應該動用民進黨機器轉移模糊焦點，但她認為不一定是退選，而是桃園市民是否得知真相。

賴香伶說，如果市長參選人有各種質疑，即便現在能過關，但桃園市民心中已有定見。

此外，因為國民黨桃園市長參選人張善政目前尚未對林智堅論文案表態，賴香伶表示，張善政跟她一樣染疫後可能降低政治活動參與，但張善政若本於學術及真相，當然也應出面說明。（編輯：趙蔚蘭）1110708