總統親頒褒揚令 表彰殉職機工長劉尚鈞為國貢獻

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（中央社記者溫貴香台北8日電）海軍S-70C直升機6月22日重落地墜毀，機工長劉尚鈞因傷重殉職。總統蔡英文今天親頒褒揚令，表彰劉尚鈞捍衛海疆及守護國家的貢獻。總統告訴劉尚鈞，「你的任務結束了。謝謝你，我們永遠以你為榮」。

總統上午在國防部長邱國正、參謀總長陳寶餘、海軍司令梅家樹、空軍司令劉任遠及國安會副秘書長陳文政等人陪同下，前往桃園市立殯儀館親頒褒揚令，表彰殉職海軍士官長劉尚鈞捍衛海疆及守護國家的付出及貢獻。

總統首先頒發褒揚令，由劉尚鈞父親劉建中先生代表接受。隨後在司儀引領下於靈前獻花圈，行三鞠躬禮致祭。離場前，總統也向家屬慰問致意。

總統致詞時表示，今天，共同追思劉尚鈞士官長，也透過頒發褒揚令，感謝他的努力和貢獻。

總統說，劉尚鈞畢業於空軍、服務於海軍，是國軍重要的一分子。他在國中畢業後，就報考海軍技術學校，並且配合海軍成立直升機大隊的需求，志願到空軍航空技術學校受訓，從此投入飛機修護的志業。

總統提到，尚鈞在學期間努力鍛鍊技能，成為專業的技勤士官，是學弟妹的好榜樣；在部隊裡，他也非常勤奮認真，總是用溫暖的態度，協助同袍解決問題，是大家敬愛的「大仁哥」 。

總統說，尚鈞也是一個孝順、讓父母驕傲的兒子，妻女心中的好丈夫、好爸爸，對家庭的照顧無微不至。失去尚鈞，「我們都非常難過不捨」。她也請國防部務必全力協助，照顧尚鈞的家人。

總統指出，海軍艦隊的弟兄姊妹用「英雄不曾離去，只是先行」這段話，悼念尚鈞。相信海軍會繼續秉持尚鈞的職志，努力守衛海疆，尚鈞的精神也將永存大家心底。

總統說，她要告訴尚鈞，「你的任務結束了。謝謝你我們永遠以你為榮」。（編輯：趙蔚蘭）1110708