台南市長選戰 柯文哲：民眾黨還未有人選

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台灣民眾黨主席柯文哲（左3）9日在台灣民眾黨台南市黨部受訪指出，台南將迎來建城400年，展望台南下一個400年，民眾黨台南市議員參選人認真乾淨，會讓台南更好。前右2為民眾黨立委蔡壁如。中央社記者張榮祥台南攝 111年7月9日

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（中央社記者張榮祥台南9日電）台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今天表示，政治人物的培養，素質要夠好，時間要夠長，不要幻想空降，目前台灣民眾黨還未有台南市長的參選人選。

柯文哲今天上午出席台灣民眾黨台南市永康區市議員參選人江品璁和立法委員蔡壁如聯合服務處成立，國民黨台南市長參選人謝龍介、曾參選台南市長的許忠信等人也都場慶賀。

柯文哲下午在台灣民眾黨台南市黨部接受媒體聯訪指出，台南將迎來建城400年，展望台南下一個400年，台灣民眾黨台南市議員參選人認真乾淨，會讓台南更好。

至於台灣民眾黨是否有人選角逐下屆台南市長，柯文哲說，政治需要時間培養人才，市長層級的人才不容易培養，目前台灣民眾黨未有台南市長的參選人選。

柯文哲表示，台南市長黃偉哲得票數百分比不高，但台南在野陣營欠缺整合，若是分散也不會贏黃偉哲，這是政治現實，也不要幻想空降，政治人物的培養，素質要夠好，時間要夠長，台北市副市長黃珊珊已準備了2年半，站到一個位置，達到一定的LEVEL，「柯文哲、韓國瑜是特例」。

柯文哲說，台灣社會不需要做到政黨都是仇人，人與人之間不要設定那麼多條件，凡事不必拒人於千里之外，不要給予太多的政治意義，台灣政黨搞得壁壘分明，不太符合他當醫生的邏輯。（編輯：謝雅竹）1110709