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林智堅論文爭議 蘇貞昌：尊重學術倫理不願看到抹黑

2022/7/10 10:15（7/10 10:51 更新）
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桃園市長參選人林智堅遭質疑論文涉嫌抄襲。行政院長蘇貞昌（右）10日視察「中央興辦文山景美社會住宅預定地」時受訪表示，一定尊重學術倫理；當年他就是被抹黑的受害者，相信經過幾十年，選民會向上提升，不願意看到抹黑手段。前左為衛福部長陳時中。中央社記者郭日曉攝　111年7月10日
桃園市長參選人林智堅遭質疑論文涉嫌抄襲。行政院長蘇貞昌（右）10日視察「中央興辦文山景美社會住宅預定地」時受訪表示，一定尊重學術倫理；當年他就是被抹黑的受害者，相信經過幾十年，選民會向上提升，不願意看到抹黑手段。前左為衛福部長陳時中。中央社記者郭日曉攝　111年7月10日
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（中央社記者陳俊華台北10日電）桃園市長參選人林智堅遭質疑論文涉嫌抄襲。行政院長蘇貞昌今天說，一定尊重學術倫理；當年他就是被抹黑的受害者，相信經過幾十年，選民會向上提升，不願意看到抹黑手段。

蘇貞昌上午與衛福部長陳時中、內政部次長花敬群、營建署長吳欣修等人，視察「中央興辦文山景美社會住宅預定地」。

會前媒體詢問，民進黨桃園市長參選人、前新竹市長林智堅陷入論文門風暴，總統蔡英文在臉書聲援林智堅，被質疑可能會毀了學術倫理。

蘇貞昌表示，學術倫理一定要尊重，而學校的論文跟學生的教育、學程都由學校來管理，大學都自主，他都尊重。

蘇貞昌說，當年他就是被抹黑的受害者，國民黨在選舉的時候用盡抹黑手段，選後才登報向他道歉，已經來不及；相信經過幾十年，選民應該會向上提升，不願意看到抹黑手段。（編輯：蘇志宗）1110710

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