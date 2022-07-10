林智堅論文爭議 藍籲別用國家機器打壓學術倫理

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（中央社記者王承中台北10日電）桃園市長參選人林智堅遭質疑論文涉嫌抄襲。國民黨今天表示，面對外界質疑，民進黨跟林智堅只會避重就輕，而不敢真正面對。呼籲林智堅與民進黨，面對質疑別只會跳針，更不要用國家機器打壓學術倫理。

民進黨桃園市長參選人、前新竹市長林智堅遭質疑論文涉嫌抄襲，總統蔡英文在臉書聲援林智堅，行政院長蘇貞昌今天表示，一定尊重學術倫理；當年他就是被抹黑的受害者，相信經過幾十年，選民會向上提升，不願意看到抹黑手段。

國民黨發布新聞稿指出，自林智堅論文案爆發後，包含蔡總統、蘇貞昌、桃園市長鄭文燦及民進黨立法院黨團總召柯建銘等多名黨內大咖齊聲護航。民進黨老是說林智堅論文抄襲案是舊聞，但其實根本不是舊聞，林智堅的論文根本沒有被認真檢視過。

國民黨表示，民進黨用不存在的舊聞當擋箭牌，難道是心虛？面對外界質疑，民進黨跟林智堅只會避重就輕的回答「這是舊聞」、「這是抹黑」，而不敢真正面對外界質疑。

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國民黨指出，希望台大與中華大學要不畏國家機器打壓，應迅速而客觀的公正審議，避免台灣學術界蒙羞。也呼籲林智堅與民進黨，面對質疑別只會跳針，更不要用國家機器打壓學術倫理。

國民黨表示，竹科擁有研究報告的著作權，林智堅卻拿來當自己學位論文發表，難道沒有侵害竹科著作權，且竹科的研究報告是花新台幣45萬元公帑做的，作為國家公民，質疑納稅錢去向實屬正當，難道民進黨也認為這是在抹黑。（編輯：蘇志宗）1110710