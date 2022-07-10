安倍晉三遇刺 日台交流協會11日下午開放民眾悼念

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

日本前首相安倍晉三8日在奈良遇刺身亡，有民間單位在日本台灣交流協會外設置留言牆，10日中午太陽炎熱，但仍有許多民眾到場簽名悼念。中央社記者游凱翔攝 111年7月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北10日電）日本前首相安倍晉三遇刺身亡，日本台灣交流協會今天表示，明天（11日）上午將在協會地下一樓邀請個別貴賓弔問簽名，下午後（中午12時至下午5時）及12日至17日（上午10時至下午5時）則開放一般民眾悼念。

日本前首相安倍晉三8日在奈良遇刺身亡，享壽67歲，消息震驚全球，有民間人士自發性在位於台北的日本台灣交流協會旁設置「哀悼台灣永遠的好朋友安倍晉三首相」大型留言牆。

中午雖然天氣炎熱，但不少民眾仍頂著豔陽前往日台交流協會外的留言牆，透過民間單位準備的麥克筆、便條紙，寫下對安倍晉三的追憶，由於安倍生前被稱為是「最挺台日相」，許多民眾也寫下「台灣永遠的朋友」、「民主的燈火不滅」、「謝謝您喜歡台灣鳳梨」等語，甚至有民眾在留言牆旁敬禮，感謝安倍對台灣的付出。

日台交流協會中午通知媒體，11日上午將在協會地下一樓邀請個別貴賓弔問簽名，不對外開放；下午之後則開放一般民眾，時間為11日中午12時至下午5時，12日起至17日止則是上午10時至下午5時。

日台交流協會昨天凌晨也在臉書粉絲團上表示，突如其來的悲痛消息震驚全世界，在位時間長達3188天的安倍晉三穿梭世界各地，各國都有足跡且國際友人甚多。但在這之中，不論是安倍對台灣、或是台灣對安倍的感情，卻可說是獨一無二。

日台交流協會提到，高聳入雲的台北101哀悼文字照亮了日台兩邊，不少民眾等不及了，專程前來協會正門口致哀，晚上人潮還接連不斷，在在印證安倍跟台灣朋友們之間的真誠友情。「大家的心意我們都收到了，萬分感激。」（編輯：蘇志宗）1110710

日本前首相安倍晉三8日在奈良遇刺身亡，有民間單位在日本台灣交流協會外設置留言牆，民眾寫下「民主的燈火不滅」。中央社記者游凱翔攝 111年7月10日

日本前首相安倍晉三8日在奈良遇刺身亡，有民間單位在日本台灣交流協會外設置留言牆，10日中午太陽炎熱，但仍有許多民眾到場簽名弔念，也有民眾在留言牆旁敬禮。中央社記者游凱翔攝 111年7月10日