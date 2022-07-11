柯志恩快篩確診 昨才和王金平吃早餐

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前立法院長王金平（中）10日上午邀國民黨高雄市長參選人柯志恩（右）及前立委黃昭順（左）等人一起吃早餐。中央社記者蔡孟妤攝 111年7月10日

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（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩今天在臉書表示自己快篩確診，「頓時腦袋一片空白」，也深感自責，要向所有接觸者致歉，會利用休息機會及時間思索高雄未來與鄉親期待。

柯志恩今天在臉書（Facebook）發文表示，自己確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），當快篩試劑出現第2條直線時，頓時腦袋一片空白；即使個人再小心，仍難逃無所不在的病毒。

柯志恩說，除了每天早上都會做的例行性快篩，昨天離開前立法院長王金平邀約的早餐會，下午前往內惟青雲宮參香祈福前，再次快篩仍呈現「陰性」，沒想到今天清晨出現輕微咳嗽症狀，就快篩確診。

柯志恩說，要對昨天拜票過程中接觸到的每位鄉親民眾致上最深歉意，雖然過程中，絕大部分時間都在戶外開放空間，全程配戴口罩，並隨時進行清潔消毒（僅在青雲宮致詞及拍照時短暫拿下口罩），但對於她的確診，給大家帶來的擔憂與不便，深感歉疚，祈願大家都健康平安。

她說，也要對王金平及昨天一起開會、用餐、接觸的所有伙伴及其家人致上滿滿歉意；感謝大家對她無私的情義相挺，也因她的確診，造成大家困擾，深感自責。

「這一天終於來了！」她說，雖然疫情中心每天確診人數不斷下降，但對每一個人來說，只有「健康」與「染疫」的區別，只有「擔心染疫」與「擔心健康」的差異，更多的是，對於周遭好友及所有接觸者最深的歉意與自責。

柯志恩說，未來將遵循疫情指揮中心對於居家隔離與自主健康管理的要求，待完全恢復健康，再親自向所有鄉親與好友致歉；她目前一切都好，僅有輕微咳嗽症狀，她也會利用休息機會及時間，思索高雄的未來與鄉親的期待。

她並公布昨天的公開行程，包括內惟青雲宮、內惟鎮安宮參香祈福，走訪內惟日昌路黃昏市場拜票等。

昨天也跟柯志恩同桌吃飯的立委吳怡玎接受媒體電訪表示，一早接到柯志恩通知後，自己就快篩呈陰性，目前身體也無異狀，希望柯志恩盡快康復。國民黨高雄市黨部主委許福明說，會再討論後續行程如何調整。（編輯：陳仁華）1110711