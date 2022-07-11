悼安倍晉三 日台協會高雄事務所鋪滿民眾花束

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日本前首相安倍晉三遇刺身亡，日本台灣交流協會高雄事務所11日設立會場受理民眾弔問簽名，消息傳出後，陸續有民眾前往哀悼，紀念安倍。中央社記者曾以寧攝 111年7月11日

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（中央社記者曾以寧高雄11日電）日本前首相安倍晉三遇刺身亡，日台交流協會高雄事務所今天設會場受理民眾弔問簽名，台南市長黃偉哲送來花籃，高雄市長陳其邁也前往致敬，並陸續有民眾到場哀悼，紀念安倍。

日本台灣交流協會高雄事務所今天在臉書公告，下午1時30分開始在高雄事務所（南和和平大樓）設立會場，受理民眾弔問簽名，消息傳出後陸續有民眾前來哀悼致敬，並帶來花束，高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲也送花籃致意，不到下午4時，花台已經被民眾送來的花束放滿。

日台交流協會在事務所外電梯間設立簽名留言板，供民眾寫下想對安倍晉三說的話，不少人紀念安倍對台友好，有民眾留言寫下「永遠的朋友」，也有人感謝安倍為台灣與世界和平的努力付出，還有人寫下「希望你的靈魂在天和阿輝伯相聚」。

日台交流協會高雄事務所資深專員鄭全成接受中央社記者訪問表示，安倍晉三遇刺身亡消息傳出後，民眾非常希望有可以追思哀悼的場地，但受限於場地資源，今天早上緊急開會後決定在事務所門口空間設立弔問簽名場地，中午左右陳其邁也前來致哀。

日本前首相安倍晉三遇刺身亡，日本台灣交流協會高雄事務所11日設會場受理民眾悼念簽名，高雄市長陳其邁並送花籃致意。中央社記者曾以寧攝 111年7月11日

日本前首相安倍晉三遇刺身亡，日本台灣交流協會高雄事務所11日在事務所外電梯間設立簽名留言板，供民眾寫下想對安倍晉三說的話，不少民眾感念安倍對台友好。中央社記者曾以寧攝 111年7月11日

日台交流協會高雄事務所主事名村裕樹說，不少民眾陸續前來、或送花到會場，台灣民眾對於安倍的愛戴和信賴，超乎自己的想像。

在台居住近17年，現居台南的在台日人神作先生今天得知消息特地從台南前來。他說，自己的名字裡面跟安倍一樣有個「晉」字，本來就倍感親切，原本擔心安倍會因為生病、助選太過辛苦而累垮，沒想到卻是遇刺離世，雖然知道台灣發生過前總統陳水扁槍擊案，但是看到日本發生這樣的暴力事件真的非常震驚。

對於台日未來關係，神作先生說，雖然可能還會有紛紛擾擾發生，但地理上彼此還是很近，很多台灣人喜歡到日本玩，自己在日本就讀中學時，修學旅行也是來台灣玩，因此非常期待COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後兩邊可以繼續交流。

一名住在附近的顏姓民眾也前來，在安倍晉三遺像前深深鞠躬。她語帶哽咽告訴記者，安倍的死讓自己非常難過，安倍真的是好首相，對台灣非常友善，為世界、為台灣做了很多，而且在台灣沒有COVID-19疫苗時即時送來AZ疫苗，如今也是自己體內的抗體，因此特別前來謝謝他。

行政院南部聯合服務中心今天新聞稿表示，副執行長陳文亮、許乃文，外交部南部辦事處處長沈正宗、副處長劉昶成下午也一同前往日本台灣交流協會高雄事務所，在所長小野一彥陪同下弔唁。（編輯：謝雅竹）1110711

日本前首相安倍晉三遇刺身亡，日台交流協會高雄事務所11日設會場受理民眾弔問簽名，台南市長黃偉哲也送來花籃致意。中央社記者曾以寧攝 111年7月11日

日本前首相安倍晉三遇刺身亡，日台交流協會高雄事務所11日設會場受理民眾弔問簽名，消息傳出後陸續有民眾前來哀悼致敬。中央社記者曾以寧攝 111年7月11日