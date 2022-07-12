設計師創安倍晉三、心是台灣翻轉文字　網友狂讚

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（中央社記者黃雅詩台北12日電）友台的日本前首相安倍晉三驟逝讓許多台灣民眾不捨。台灣設計師林國慶創造一組翻轉文字圖像，字體正看是「安倍晉三」，倒看則變「心是台灣」，獲得上萬網友點讚、分享。

林國慶今天在臉書貼文表示，謝謝一位住在東京的臉友，還特別將「安倍晉三x心是台灣」的翻轉文字輸出，帶到安倍晉三的靈前致意，網友們對這個設計的喜愛，反映出大家對於日本安倍首相遇刺的不捨和由衷的感謝。

這組「安倍晉三x心是台灣」翻轉文字邊緣綴著兩個小字，同樣暗藏中、英翻轉玄機。其中一個邊緣小字，從「安倍晉三」這個方向看，是以英文寫著Japan（日本），但從「心是台灣」這個方向看，邊緣小字就變成了中文字「台灣」。另一個邊緣小字整體看來是漢字「感謝」，仔細拆開看，則是Taiwan Thank等英文字母組成。

許多網友紛紛留言表示，這組翻轉文字設計為安倍晉三與台灣的感情作了最貼切的詮釋，不少網友表示，要立刻將這圖樣換成自己臉書的大頭貼或首頁照片。

林國慶透過臉書表示，安倍作為日本二戰後任期最長，領導力最強的首相，他明確定位台灣是日本的朋友，台灣有事，就是日本有事，從311福島海嘯和2018花蓮地震，兩個島國都相互鼓勵幫助。

林國慶表示，COVID-19爆發，台灣因缺乏疫苗人心惶惶，安倍發動日本政界一起捐贈台灣疫苗，穩定台灣民心。在中國惡意打擊台灣農漁特產的同時，安倍拍攝影片來讚美力挺台灣。

林國慶另外還設計了眾多台日友好的翻轉文字圖片，包括用台灣、日本拼成「相絆」兩字，象徵台日間緊密的情感連結。（編輯：翟思嘉）1110712