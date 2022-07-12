賴清德弔唁安倍 林飛帆：深厚情誼下的友誼外交

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（中央社記者葉素萍台北12日電）民進黨副秘書長林飛帆今天說，外界對於副總統賴清德出席日本前首相安倍晉三的家祭，有很多解讀，與其說這是特意安排的「喪禮外交」，他倒覺得是深厚情誼下的「友誼外交」。

林飛帆下午透過臉書指出，賴副總統與日本關係交好，特別是與安倍家深厚的情誼，已經是至親好友的程度。當初在台南大地震發生時，安倍作為時任首相，立刻提供台南協助，兩人也培養深厚的情誼，平時就常彼此問候。

林飛帆認為，如果缺少這樣深厚的情誼，台灣的副總統可能難以這樣出現在日本。安倍不幸遇刺，誰去送行，成為政治討論的焦點是難以避免的事情。但他認為，賴副總統痛失摯友的心情恐怕是更為深切。

林飛帆說，日本方面願意讓現任的台灣副總統賴清德赴日送別好友，自然有其充分考量，特別衡量了家屬意願。這個「友誼外交」是有深厚的私人情誼，也有長期以來台日友好的基礎。他認為，這也是安倍的遺志。

他說，台日關係互動縱然有外交戰略的考量，但也有平時友誼與互信的堆疊累積。他相信，這是安倍之所以致力深化台日關係的原因，「因為大家是真心喜歡彼此的」，希望安倍能保佑台日友情繼續穩健向前行。（編輯：謝佳珍）1110712