立委：可合法安裝駐車冷氣 減輕貨車司機熱傷害

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（中央社記者王揚宇台北12日電）時代力量立委邱顯智今天說，有業者開發駐車冷氣，讓貨車不用發動也能有基本空調，但衍生出驗車等爭議，而公路總局說明，只要符合相關規定，就能合法安裝使用駐車冷氣，減輕貨車司機熱傷害情形。

邱顯智今天在臉書撰文表示，台灣夏天高溫動輒飆到攝氏30、40度，民眾走在騎樓都容易中暑，更不要說待在移動溫室裡的運匠司機們。不過，對運輸業司機們來說，並不是時時都可以開冷氣來吹，因為空氣污染、油耗或場站要求等緣故，許多司機大哥在櫃場等櫃時，都得熄火停等。

邱顯智指出，為了因應這樣的問題，近年來車廠和相關業者也開發出「駐車冷氣」，讓貨車不用發動也可以有最基本的空調。然而，駐車冷氣不是道路交通安全規則明文規定的「應辦理式樣變更」項目，因此衍生出加裝駐車冷氣要不要驗車等爭議。

邱顯智表示，經過辦公室的追蹤釐清後，交通部公路總局今天已明確說明，只要符合相關規定，就可以合法安裝使用駐車冷氣，例如貨車原廠選配駐車冷氣，可選配安裝，並不違反道安規則或驗車規定。

邱顯智指出，至於貨車原廠未提供駐車冷氣，可自行安裝天窗型或分離式。只要符合「具獨立供電系統（未搭接或變更車輛電系）」、「未切割車輛蒙皮或板金」及「符合車輛高度規定」等要件，即可依個別需求加裝。

邱顯智提醒，如果天窗型駐車冷氣，加裝後的高度超過車輛原核定高度，還是需要到監理站辦理變更登記，以符合道路交通安全規則規定。

邱顯智說，除了駐車冷氣之外，汽車停車怠速管理辦法第4條也規定11種可以停車怠速的情形，其中包括中央氣象局於前一日下午5時以後或當日天氣預報中任一次停車所在直轄市、縣市最高溫度超過攝氏30度時等。（編輯：林興盟）1110712