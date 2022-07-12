日台交流協會開放弔唁安倍第2天 2500人湧入

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（中央社記者黃雅詩台北12日電）日台交流協會今晚表示，開放專區弔唁日本前首相安倍晉三的第2天，約有2500名民眾前來。最令在場工作人員印象深刻的是一名爺爺，淌著淚水用顫抖雙手將親自刻鑿的紀念木雕獻給安倍。

日台交流協會晚間在臉書貼文指出，自昨天開放弔問簽名後，人潮從未間斷。安倍晉三的喪禮今天在東京增上寺肅穆舉行，台灣民眾也無時差、零距離為安倍這位台灣的親友悼念。今天約2500人前來弔唁，僅僅兩天累積造訪人數已經突破4000人。

日台交流協會指出，場內的留言簿、正門的留言牆隨著造訪民眾的來來去去越來越充實，留言簿上有精緻的毛筆畫，有小朋友留下了可愛的黏土作品，以及各式信函等等。最令在場工作人員印象深刻的是淌著淚水用顫抖的雙手，將親手刻鑿的紀念木雕獻給安倍的爺爺。

日台交流協會指出，正門的留言牆上甚至已騰不出空間，大家紛紛貼上便條貼以傳遞心意。不僅中日英文，甚至還有以台語呈現的字條，另外也有肖像畫、祈福的紙鶴等等。

日台交流協會指出，不論何種呈現方式，每一份心意他們都以最深的感謝確實收下了。相信安倍在天之靈，看到來自台灣源源不絕的支持與慰問也一定非常感動。

弔唁安倍的場所在日本台灣交流協會台北事務所地下一樓大廳（台北市慶城街28號B1），後續開放時間至17日，每天上午10時至下午5時。高雄弔唁場所在日本台灣交流協會高雄事務所（高雄市苓雅區和平一路87號9F），後續開放時間是明天上午10時至下午5時。（編輯：謝佳珍）1110712