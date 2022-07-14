美外交官：俄烏戰爭向台灣證明 不對稱武器行得通

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國國務院一名高階官員表示，烏克蘭對於俄羅斯較大規模軍隊的抵禦反擊向台灣證明，擁有先進的「不對稱」武器，以及抵抗更強大鄰國入侵的決心，可以是成功致勝的組合。

彭博（Bloomberg News）報導，美國國務院政軍局助理國務卿路易斯（Jessica Lewis）今天參加華府智庫戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）的活動，討論美國對烏克蘭的安全援助。

路易斯說道：「談到台灣時，每個人都在思考的一件事，還有我認為從這場戰爭中可汲取到的教訓，就是不對稱（武器）行得通。」

路易斯指出，烏克蘭使用美國提供的標槍（Javelin）反戰車飛彈和刺針（Stinger）防空飛彈，被認為是不對稱武器，因為它們可以幫較小規模部隊抵禦較強大的對手，在中國威脅要入侵台灣的情況下，烏克蘭運用這些武器可謂給台灣防衛上了一課。

路易斯表示，美國官員長期以來一直在研究台灣應該如何為可能的中國侵略做準備。她說，防禦人數更多的入侵部隊，需要的不僅僅是先進武器。

她還提到，重要的是不要「過度比較」烏克蘭和台灣的局勢，而是要從中汲取教訓。

路易斯指出，美方一直在研究台灣不對稱防禦和備戰的問題，不僅是有沒有刺針或標槍的問題，從烏克蘭人那裡看到的是，要擁有受訓過、有意願並能夠作戰的人口。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1110714