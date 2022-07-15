李俊俋辭府副祕參選嘉義市長 總統頒二等景星勳章

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總統蔡英文（左）15日頒授總統府副秘書長李俊俋（右）「二等景星勳章」，表彰他對國家社會的貢獻與付出，並期勉他未來繼續貢獻專業，為台灣創造更好的未來。中央社記者謝佳璋攝 111年7月15日

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（中央社記者溫貴香台北15日電）民進黨徵召總統府副秘書長李俊俋參選嘉義市長，今天是他在總統府工作最後一天，獲總統蔡英文頒授二等景星勳章，感謝他辛苦的付出；李俊俋也表示，會帶著一向專業赤忱的心，努力下一個任務。

總統蔡英文上午在總統府頒授總統府副秘書長李俊俋二等景星勳章，李俊俋的辭呈將於下週一（18日）生效。總統致詞表示，李俊俋是一起打拚的老朋友，也是重要的工作夥伴，過去李俊俋在不同公職崗位上認真專業的表現，大家有目共睹。

總統說，這段時間以來，李俊俋的責任非常的繁重，包括原轉會以及元旦、國慶等重大活動都是由他來督導，而他也都全力做到好。

總統提到，李俊俋是府內的防疫長，不僅緊盯疫情、注意防疫工作，更是非常關心總統府同仁的健康，今天透過頒授二等景星勳章，來感謝李俊俋的辛苦付出。

總統說，李俊俋卸下職務是為了台灣的發展、為了服務更多人，相信擁有行政、立法完整歷練的李俊俋，一定能為台灣帶來更多的進步。她要給李俊俋最大的祝福，祝福心想事成，也希望繼續貢獻專業，一起為台灣創造更好的未來。

李俊俋特別謝謝總統頒授這個勳章並獻上「三聲感謝」， 第一聲是對總統的感謝，他說，總統對他非常的信任，在他離開立法院不到一個禮拜，就邀請他到府裡繼續成長學習，總統平常很多任務交代，都說得很簡單，但是總統其實都很溫暖地在看著。

他舉例，前總統李登輝過世，同仁非常努力地希望把各項事情處理好，總統就默默看著，也沒有多講什麼。去年有一次跟總統府資政黃崑虎吃飯的時候，黃崑虎特別提到這件事情，說李登輝辭世的事情處理得很好，總統回說都是李俊俋他們做的。

李俊俋說，這讓他感受到，總統雖然沒有講，但是非常溫暖地在看著同仁們到底做了什麼，在那一句話中就可以深深的感受到，所以要特別謝謝總統的信任與溫暖。

第二聲是謝謝總統府秘書長李大維，兩人結緣約30年前，當時他在波士頓念碩士，李大維是波士頓辦事處的處長，特地請他在唐人街吃波士頓龍蝦。

他說，也沒有想到人生就是有這樣的機緣，30年後在同一個辦公室共同合作，也謝謝李大維在這兩年多給他很多指導，讓他可以工作順利。

第三聲感謝是謝謝所有同仁，他表示，山水有相逢，會帶著一向專業赤忱的心，繼續的努力往下一個任務，特別感謝所有同仁在過去這兩年半的支持，也帶著大家的祝福，往下一個目標前進。（編輯：翟思嘉）1110715