彰嘉花東4縣市提名 蔡英文：讓中央地方緊密合作

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（中央社記者葉素萍台北6日電）民進黨中執會今天通過4縣市徵召提名，黨主席蔡英文說，他們一定能讓中央地方更緊密合作，在變局之中，穩健帶領城市進步發展；需要更優質、專業、宏觀地方首長，才能在挑戰和變動中，充分發揮城市潛力、照顧人民的需求。

民進黨中執會今天通過徵召提名立委黃秀芳參選彰化縣長、總統府副秘書長李俊俋參選嘉義市長、總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）參選花蓮縣長、立委劉櫂豪參選台東縣長。

蔡英文在中執會後「中央執政好成績 地方推薦好人才」提名記者會指出，這2年多來，在全體人民共同努力下，拚防疫也拚經濟。全國疫情逐漸趨緩，台灣也在一步步邁向疫後的正常生活；這2年多經驗，讓大家更體認到，無論是拚經濟還是拚防疫，中央和地方更要攜手同心。

蔡英文說，台灣要提升中央和地方的治理功效，需要更優質、更專業、更宏觀的地方首長，才能在挑戰和變動中，充分發揮城市的潛力、照顧人民的需求。

蔡英文指出，民進黨身為執政黨，有責任推出最好的參選人，來回應民眾的期待，進一步為城市的發展、為台灣的進步來共同努力；因此，她要推薦2位出身總統府團隊的候選人，以及2位表現非常優異的國會戰將。這樣的推薦，也表達對這4個縣市重視。

蔡英文說，彰化縣建縣將滿300年，現在正是擘劃下一個百年的重要時刻，黃秀芳長期在地服務，深入了解民意，以黃秀芳的專業和努力，一定能讓彰化找回光榮感、為城市注入新動能。

蔡英文指出，嘉義市要大進步、大發展，需要更有前瞻視野的市長來掌舵，李俊俋是最佳的人選，要讓最有能力、魄力、行動力的李俊俋，來改變嘉義市，帶給市民一個進步的未來。

蔡英文說，花蓮一直是民進黨的艱困選區，需要最強的戰將。Kolas專業、認真，又有國際觀，從地方到中央歷練完整，從基層到國際全面關照。她看到Kolas說「艱困不代表不可能」，所以，她有信心，Kolas一定能夠翻轉花蓮、榮耀花蓮。

她也說，劉櫂豪在台東深耕超過20年，是民進黨台東的最強戰將，他一定可以做到，將帶領台東發光發亮。

蔡英文指出，這4位候選人都有完整的地方和中央歷練，都有百分百的執行力和親和力，也都有一顆滿滿服務故鄉的心；未來，由他們來擔任縣市首長，一定能讓中央地方更緊密合作，讓台灣在變局之中，穩健地帶領城市進步發展。

她說，民進黨有責任回應人民的深切期待。要在彰化縣和嘉義市，贏回鄉親對民進黨的支持；也要在花蓮縣和台東縣，為地方建設開創新局，一起努力，團結邁向勝選。（編輯：蘇志宗）1110706