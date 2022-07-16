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外交部接獲美今年第4度軍售通知 價值1.08億美元

2022/7/16 06:45
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（中央社記者黃雅詩台北16日電）外交部今天清晨表示，已接到美國政府的正式通知，將對台灣出售價值1.08億美元的戰兵車材，內容包括台灣坦克及戰車相關零附件及後勤技術支援等。

外交部發布新聞稿指出，外交部對此表示歡迎，並感謝美國政府持續依據「台灣關係法」及「六項保證」，落實對台灣的安全承諾。

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外交部指出，這是拜登政府上任一年半以來第5度對台軍售，也是今年第4度宣布對台軍售，充分展現美國政府對台灣國防需求的高度重視，並延續近年來對台軍售常態化的政策，協助台灣即時獲取防衛所需裝備，有效提升自我防衛能力。

外交部表示，面對中國持續的軍事擴張與挑釁行為，台灣有高度自我防衛的決心，政府也持續強化自我防衛能力及不對稱戰力，以堅實國防維護國家安全，並深化台美緊密安全夥伴關係，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。（編輯：徐睿承）1110716

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