國民黨團：一年內槍擊案若未下降 將要求內閣負責

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（中央社記者劉冠廷台北16日電）南投縣草屯槍擊案震驚社會，國民黨立法院黨團今天表示，若一年內槍擊案發生數未能下降，不只是內政部長、警政署長要下台負責，也會要求內閣負起最大的責任。

南投縣草屯鎮康建生物科技公司槍擊案，釀成4死1傷。國民黨團今天召開記者會，黨團總召曾銘宗表示，6月30日新舊任警政署長交接後，前警政署長陳家欽爆料內政部長徐國勇介入警察人事，徐國勇稱「警察人事本來就是我的」，難道徐國勇只管警察人事，治安惡化要不要負責，要不要向國人道歉。

曾銘宗說，警政署長依例都是報行政院由院長核定，內政部長也不能自行決定，面對國內治安惡化，去年國內發生100起槍擊案，每3.65天就發生一起槍擊案，民進黨執政後槍擊案生頻率越來越高，行政院是不是也該負責。

曾銘宗強調，國民黨團會嚴格監督治安問題，半年後將會檢視槍擊案發生數是否下降，倘若一年內槍擊案發生數未能下降，不只是內政部長、警政署長下台負責，國民黨團會要求內閣負起最大的責任。

與會的國民黨立委費鴻泰說，台灣黑槍如此氾濫，一名沒有黑道背景的兇嫌，居然能擁有3把非制式手槍和百發子彈，內政部、警政署必須深切檢討。（編輯：黃瑞弘）1110716