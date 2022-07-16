林佳龍：侯友宜能量已發揮極致 若接棒可後續衝刺

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民進黨新北市長參選人林佳龍（中）16日在台中受訪表示，新北城市的進步是接力賽，新北升格與現任市長侯友宜任市長、副市長已12年，但新北升格後沒有真正升級，未鏈結在地與國際，他能接棒進行後續衝刺。中央社記者郝雪卿攝 111年7月16日

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（中央社記者郝雪卿、黃旭昇台中16日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，現任市長侯友宜雖認真推動市政，但遇瓶頸困難無法解決跨域治理，能量已經發揮極致，若他接棒可以在侯友宜的基礎上，全力衝刺。

民進黨新北市長參選人林佳龍，今天參加同黨台中市長參選人蔡其昌新書發表會後接受聯訪表示，新北城市的進步是接力賽，新北升格，侯友宜任市長、副市長已12年，但新北升格後沒有真正升級，未鏈結在地與國際，他能接棒做後續衝刺。

林佳龍表示，新北市從台北縣至今有17年都是國民黨執政，難免有包袱與慣性，從大台北首都圈區域聯合治理來看，新北是連結北北基桃重要的樞紐城市，侯友宜所遭遇無法跨域治理的瓶頸，由他接棒在侯的基礎上延續，從城市的發展做好國土規畫翻新、結構轉型。

林佳龍說，侯友宜過去認真勤政，相信已盡力表現最好的能力，但能量已發揮極致；城市發展是場接力賽，若接棒會在基礎上全力衝刺，讓新北市成為台灣新都與國際城市。

他說，無論從陽明山或觀音山看大台北，都需更高的角度看待首都圈的對比。國道1林口交流道的匝道建設，也涉及跨域治理，放下本位主義找到解決方案；基隆捷運的北北基跨區整合、淡江大橋共構、淡北道路整合新北與台北路線，都需地方政府作好溝通。

至於何時會與新北市議員拍攝競選定裝照，林佳龍說，討論後預計於7月26日陸續拍攝，也已提供競選的識別系統與口號，讓議員們能儘速衝刺選戰。

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新北市長侯友宜下午參加表揚模範父親代表後接受聯訪表示，仍盡力扮演好市長角色積極推動市政，讓市民有感；至於與國民黨市議員參選人拍形象照的日期，將尊重黨部按既定計畫安排。

對林佳龍抨擊其能力已發揮到極致，侯友宜說，新北的持續成長茁壯、翻轉，五股垃圾山翻轉成夏綠地、塭仔圳的改變勇氣，也看到都市更新都的氣象，新北市已將躍起為更好、更棒的國際化大都市。（編輯：屈享平）1110716