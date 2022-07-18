陳時中：對長者尊重只怕做不夠 會發敬老金

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（中央社記者陳昱婷台北18日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天表示，對老人家的尊重只怕做不夠，若當選將發敬老金，金額要看市府財務狀況而定，屬於自己的那一份將捐出來。

陳時中今天上午接受寶島聯播網「新聞放鞭炮」節目專訪，主持人周玉蔻進行市政快問快答環節時，針對敬老金議題表示，他會發，因為台北市不用特立獨行，且對老人家的尊重只怕做不夠。

周玉蔻指出，陳時中符合領取資格，是圖利自己，陳時中大笑後表示，被這樣講才想起來（自己符合資格），他會捐出來。

陳時中專訪後接受媒體聯訪補充，政府財務當然要用得恰如其分，最後要發多少必須看狀況，但對老人、小孩的錢都應該要花，太計較沒意思。

此外，對於台北市政府在富邦金控的獨立董事有民眾黨員，陳時中表示，上任後將嚴查；社會住宅方面，陳時中認為應增加量能，且賦予多重價值，包含日照、育兒、托嬰中心等。

有關大巨蛋爭議，陳時中一開始僅表示「依法行政吧」，遭周玉蔻質疑太籠統後補充，回饋金部分可以檢討，但這跟現任市長的關係不大，因為相關契約是前朝簽訂的，去更動就會有信賴保護原則的問題。

陳時中強調，有弊端就一定要查，但讓合法合規卻不合理的事情導致市政延宕，大可不必。

至於國民黨台北市長參選人蔣萬安與有意參選的台北市副市長黃珊珊近日針對停電議題交鋒，陳時中說，停電議題是個該解決的問題，中央、地方與台電三方應坐下來好好談，而不是互相檢討批評問題該由誰承擔，這就是為何他認為台北開始停滯了。（編輯：陳仁華）1110718