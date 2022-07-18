侯友宜與議員參選人拍競選照 林佳龍26日開拍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北18日電）國民黨仍未正式提名侯友宜參選連任，但今天起已排定和議員參選人拍攝競選定裝照；民進黨新北市長參選人林佳龍預定26、27日拍照，強調會提供整體一條龍的設計與服務。

國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，中央預定8月底前確定市長及議員參選人提名名單，但輔選工作已提前作業，為配合市長侯友宜公務行程，今天起兩天傍晚5時30分到9時30分，排定侯友宜分選區和38名議員參選人拍攝競選定裝照。

他表示，今天安排第1至6選區議員參選人拍照，19日安排7至13選區拍照。將區分西裝、襯衫、POLO衫等3種套裝拍攝，每套裝拍攝時間約1個小時。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林佳龍競選辦公室則排定26、27日2天和議員參選人合體拍攝定裝照。選辦發言人李坤城表示，競辦已有先提供各議員參選人公版照片，如有急需，可先行合成競選照；正式拍照前，競辦會先籌備各項前置作業，提供一條龍的設計與服務。

李坤城表示，為了讓競選活動呈現整體感覺，從識別系統、色調、口號等拍照的後製資料會全數備妥，才會進行現場的定裝照拍攝，拍攝前也會配合各參選人所提出的需求，現場變裝或使用道具，讓各參選人能發揮創意及巧思進行合成。（編輯：方沛清）1110718