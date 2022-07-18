綠委組團訪日交流CPTPP 擬弔唁前首相安倍晉三

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（中央社記者郭建伸台北18日電）亞東國會議員友好協會會長、民進黨立委郭國文今天受訪表示，8月4日將率團訪問日本，與日本國會議員交流跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）及推動日本版台灣旅行法等議題，並擬弔唁前首相安倍晉三。

亞東國會議員友好協會將於8月4日率團訪日，與日本國會議員交流，成員包含民進黨立委郭國文、何志偉、張宏陸、張廖萬堅、林靜儀、林楚茵。

郭國文今天受訪表示，這次訪日主要目的是與日本國會議員交流CPTPP與推動日本版台灣旅行法等議題，他也有草擬一份日本版的台灣旅行法，盼藉交流過程觸及實質關係進展。

郭國文表示，由於安倍晉三遇刺身亡，這趟行程將弔唁安倍晉三列入優先行程；至於是前往安倍墓園或增上寺，交由外交部安排。

何志偉日前在臉書提到，他擔任亞東國會議員友好協會副會長，將8月安排訪日，行程以推動日本版台灣旅行法為主，並同時參與討論CPTPP。（編輯：翟思嘉）1110718