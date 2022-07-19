藍再指落跑 綠：別因陳時中參選就貶低防疫

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（中央社記者郭建伸、劉冠廷台北19日電）國民黨今天召開記者會，再度質疑民進黨台北市長參選人陳時中落跑。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天表示，台灣防疫防疫有成，企業才能正常生產，人民有感台灣經濟成長，呼籲在野黨別因陳時中參選就把防疫貶得一文不值。

國民黨今天上午召開記者會，副秘書長王育敏表示，世界各國不會有防疫指揮官，在任務進行一半時，落跑參選其他的政治職務，但這案例就發生在台灣，這是因為蔡政府一心只有政治的思考，認為陳時中能被台北市接受，但陳時中除了是不負責任的指揮官外，3+11政策說不清楚，大家都歷歷在目，因此市民是不會接受的。

國民黨今天表示，民進黨自吹自擂防疫成果，其實牛皮早就吹破，民進黨籍台北市長參選人陳時中還延攬反對公開3+11會議記錄的立委范雲、林昶佐進團隊，難道是要為台北市政帶來破口嗎。

民進黨立法院黨團上午也舉行「政府防疫有成，經濟成長有感」記者會，鄭運鵬偕書記長陳歐珀、副幹事長林靜儀出席。

鄭運鵬指出，台灣的染疫死亡率在主要國家呈現最低程度，而超額死亡率也是世界第三低，投藥率也是世界最高，兒童疫苗接種率僅次於新加坡是世界第二。

鄭運鵬比喻，台灣先守住避免社區感染，如同鐵人三項「倒過來走」，把最辛苦的路跑項目放在前面，並且準備好疫苗與藥物，因應國境漏洞造成的社區感染。

鄭運鵬表示，防疫有成與經濟成長有感是因果關係，很多國家使用貨幣寬鬆政策使經濟維持平穩；相對來看，台灣因防疫成績良好，使企業能正常生產，繼續供應世界，反而若防疫做不好，各行各業就沒辦法上班。

鄭運鵬表示，陳時中確定參選台北市長後，國民黨與在野黨都有焦慮感，因此極盡全力使台灣成績扣分。他呼籲，在野黨不要因陳時中參選，就把台灣防疫貶得一文不值。

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陳歐珀表示，去年疫情嚴重的情況下，台灣的經濟成長達6.57%，創台灣11年新高，更是亞洲四小龍國家中最高，蔡政府執政6年來更是持續成長；根據國際貨幣基金（IMF）預測，台灣今年人均GDP可能超過韓國。

陳歐珀表示，台灣去年出口成績連續23個月正成長，上市櫃營收也在疫情中創下史上最高，呼籲國民黨別唱衰台灣睜眼說瞎話，完全抹滅政府跟人民努力。（編輯：蘇龍麒）1110719