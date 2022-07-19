培育知台派 安倍之友會獎學金招日本青年來台留學

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北19日電）台灣安倍晉三之友會今天表示，為培育更多年輕的「知台派」，規劃每年提供10個名額，每人上限100萬日圓獎學金，來台至少就讀大學一年，藉此進一步了解台灣，也盼鼓勵更多日本年輕朋友來台遊學，體驗台灣在地文化。

安倍晉三之友會上午發布新聞稿表示，15日已順利在日本產經新聞刊登全版廣告追悼暨感謝日本已故前首相安倍晉三，接下來將著力於執行先前已規劃設立的獎學金，讓更多優秀日本青年來台灣留遊學，培育更多年輕「知台派」。

安倍晉三之友會長陳唐山表示，目前規劃每年讓10名日本年輕人來台灣，且至少在大學就學一年。每人獎學金額度上限100萬日圓。

安倍晉三之友會指出，從國家安全角度看待，促進台日關係不但要靠政府，也要靠民間力量，所以希望有更多日本年輕人藉此進一步了解台灣，也盼鼓勵更多日本年輕朋友來台遊學，體驗台灣在地文化。

安倍晉三之友會提到，擔任安倍晉三之友會獎學金選考委員會榮譽委員長的前中央研究院院長李遠哲，也在安倍晉三之友會官網留言，「非常歡迎日本的小朋友們到台灣來遊學，台灣確實是個溫暖的好地方，祝一帆風順」。（編輯：郭無患）1110719