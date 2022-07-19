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總統：透過數位轉型 加速實現淨零排放目標

2022/7/19 13:38
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（中央社記者溫貴香台北19日電）總統蔡英文今天表示，今年「數位應用週」主題是透過數位轉型的力量，加速實現淨零排放的目標，政府會與民間一起努力，把低碳、零碳的挑戰，轉化為綠色商機。

蔡總統今天以錄影方式為「2022數位應用週」開幕論壇致詞，她致詞表示，面對後疫情時代的來臨，政府將持續落實防疫，以及逐步邁向「2050淨零轉型」，當中，資通訊服務的應用，能發揮關鍵的力量。

她說，國發會在今年3月已經公布，「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」。政府會跟民間一起努力，把低碳、零碳的挑戰，轉化為綠色商機。持續強化智慧電網及儲能設備的發展，並且研發氫能、地熱等前瞻綠能的新興技術，希望建立堅實的綠能產業供應鏈。

總統表示，在生產製造的過程中，提高綠電的使用，加強減碳，進一步邁向碳中和，不但能夠符合歐盟及許多國際大廠的要求，也能讓台灣的產品，在全球市場維持頂尖的競爭力。

她說，企業要能夠落實碳中和，數位科技扮演著重要的角色。這次「數位應用週」的主題，就是透過數位轉型的力量，加速實現淨零排放的目標。例如，在「淨零碳排館」，展示了如何運用數位科技，有效進行碳足跡的盤查、分析，以及如何進一步達成能源消耗的減量和抵銷。

另外，總統表示，這次活動也有14場主題論壇，邀請產官學界集思廣益，共同尋求更多解方。

總統感謝主辦單位和所有夥伴的付出。在台灣落實淨零轉型、加速數位轉型的路上，繼續一起努力。（編輯：翟思嘉）1110719

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