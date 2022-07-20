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首頁 / 政治

柯文哲嗆「把陸商趕回去」 陳時中：無稽之談

2022/7/20 14:08
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（中央社記者陳昱婷台北20日電）台北市長柯文哲昨天舉辦任內最後一屆雙城論壇，民進黨市長參選人陳時中認為目前不宜辦，遭嗆「把陸商趕回去」。陳時中今天回應，這是無稽之談，歡迎所有合法合規的生意人。

陳時中上午到艋舺龍山寺參香祈福後接受媒體聯訪，媒體詢問，柯文哲昨天說，陳時中有本事就上任後把所有陸商趕回去，並質疑面對中國大陸的態度嘴巴講一套、實際做另一套。

陳時中回應，沒有所謂的說一套做一套，至於把陸商趕回去根本是無稽之談，台灣是一個法治社會，歡迎任何在台灣合法合規作生意的人，這也是振興台灣經濟的其中一環。

陳時中強調，台灣歡迎所有合法合規的生意人，歡迎全世界來台灣做生意，讓台灣的經濟越來越好。

媒體再問，怎麼看國民黨台北市長參選人蔣萬安競選團隊至今仍未就定位。陳時中說，不同團隊組成有不同風格，領導者也不同，他只能報告自己的風格。

陳時中表示，他的風格就是快速準備、及早就位、以誠待人，希望用團隊的力量把市政願景、政策規劃好，向市民提出最好的藍圖，讓市民選賢與能。（編輯：方沛清）1110720

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