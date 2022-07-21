遭陳時中評論 柯文哲稱會成台北新竹第4個候選人

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（中央社記者陳昱婷台北21日電）民進黨台北市長參選人陳時中昨天坦承曾替台北市長柯文哲站台，自認眼光不足。柯文哲今天說，他預測今年台北、新竹會有第4個候選人、名叫柯文哲，這就是民進黨的選戰策略。

陳時中昨晚接受媒體專訪時指出，台北市沒有長足進步，原因可能與有些人的個人風格有關，有些人自認能力很好、智商很高，卻帶人帶不好，並坦承2014年曾替柯文哲站台、募款，覺得自己眼光不足。

柯文哲今天上午出席台北市政府7大振興方案公布記者會後接受媒體聯訪表示，他可以預測，今年選舉台北、新竹會有第4個候選人，名叫柯文哲。

柯文哲說，他以前曾與民進黨並肩作戰，對民進黨的選戰策略非常熟悉，就是不管台北還是新竹，猛攻柯文哲、邊緣化其他候選人就對了，他已經提醒妻子陳佩琪不要隨便上鉤。

柯文哲質疑，新竹參選人沒事就在講台北，陳時中要選就應問有意參選的台北市副市長黃珊珊，「奇怪，每天來問候我幹什麼」及「你們就自己去玩吧，我不理你」。

黃珊珊接著拿起麥克風表示，她有2件事想補充，首先這2年振興是市府最重要工作，若中央能控制COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，讓地方不需自主應變，地方就不需要這麼辛苦。

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她說，陳時中昨天到萬華道歉，但他若沒有要選台北市長，會不會道歉？且陳時中須對萬華及全台灣人民交代，到底萬華是破口，還是諾富特是破口。

黃珊珊進一步表示，台北市很大，要管理的事很多，業務非常龐雜，領導不是那麼容易的事，所以選舉只是個過程，藉著這個過程證明自己可以領導、折衝，希望大家多多關心市政，不是整天製造政治口水。（編輯：戴光育）1110721