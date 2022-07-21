賴清德盼提供更好服務 打造台灣成為老人福利國

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副總統賴清德（圖）21日在台北出席「黃金世代-2022幸福力調查發布記者會」表示，政府擴大長照服務，包括範圍增加、項目增多、時數延長，希望能夠提供長輩更好的服務。中央社記者張皓安攝 111年7月21日

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（中央社記者劉冠廷、實習記者鍾翰婷台北21日電）副總統賴清德今天表示，因應人口老化問題，政府不僅擴大長照服務範圍，也擴增服務項目，並提高服務時數，希望能為長者提供更好的長照服務；期許大家共同努力，將台灣打造為老人福利國。

賴副總統今天上午出席中華民國老人福利推動聯盟舉辦的「黃金世代-2022幸福力調查發布記者會」致詞時表示，老盟結合各縣市老人福利推動團體，積極倡議並維護老人福利，不僅維護了現有福利，也爭取更多福利。包括高齡就業、健康自主、活躍參與、老人保護和協尋等等。

賴副總統說，老盟的宗旨，就是與政府共同努力，將台灣打造為老人福利國，以及適合銀髮族長輩居住的好地方，「讓我們來共同努力」。

賴副總統指出，總統蔡英文在上任前就提出長照2.0計畫，想用政府結合民間的力量，共同面對人口老化問題。目前在公私協力、中央地方政府合作之下，全台社區關懷據點有4619處，每日都提供長輩電話問安、居家訪視、餐飲服務、健康促進等服務項目。

賴副總統說，從去年開始，政府擴大長照服務，包括範圍增加、項目增多、時數延長，就是希望對長輩提供更好的服務。尤其在今年，政府投入新台幣600億元預算，可以看出政府真的有心和大家共同解決這個嚴肅的問題。

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賴副總統表示，行政院在去年9月核定修正高齡社會白皮書，其中有4大重點，自主、自立、共榮、永續，和老盟今年聚焦的活躍老化、高齡就業、幸福獨居、樂齡保健4大焦點不謀而合。希望老盟未來能持續扮演橋梁的角色，和政府共同合作，讓老人福利能越做越好。

賴副總統指出，每一個人都會老，所以關心老人，其實就是關心未來的自己。讓生活在這片土地上的每一位銀髮族都感到幸福快樂，這也是一個非常文明的指標，「我們大家一起來」。（編輯：蘇志宗）1110721

副總統賴清德（前右2）21日在台北出席「黃金世代-2022幸福力調查發布記者會」，與來賓共同啟動論壇儀式。中央社記者張皓安攝 111年7月21日