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內政部表揚節能績優機關 警專110年省83萬度電

2022/7/21 15:29（7/21 16:06 更新）
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內政部長徐國勇（左2）21日頒獎表揚6個節能績優機關，110年台灣警察專科學校、消防署及刑事警察局等3機關節電量最多。（內政部提供）中央社記者陳俊華傳真 111年7月21日
內政部長徐國勇（左2）21日頒獎表揚6個節能績優機關，110年台灣警察專科學校、消防署及刑事警察局等3機關節電量最多。（內政部提供）中央社記者陳俊華傳真 111年7月21日
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（中央社記者陳俊華台北21日電）內政部長徐國勇今天頒獎表揚節能績優機關時表示，110年台灣警察專科學校、消防署及刑事警察局等3機關節電量最多，分別較109年節約83萬度、33萬度及26萬度，盼產業及全民響應。

內政部透過新聞稿表示，徐國勇今天頒發獎狀，表揚6個節能績優獲獎機關。

徐國勇說，台灣能源9成以上仰賴國外進口，行政院109年核定「政府機關及學校用電效率管理計畫」，內政部積極落實各項節電措施，110年台灣警察專科學校、消防署及刑事警察局等3機關節電量最多，與109年相比，分別節約83萬度、33萬度及26萬度。

另外，110年累計節電率前3名機關，分別為城鄉發展分署、海洋國家公園管理處及鐵路警察局，與104年基期年相比，分別節約58%、46%及35%。

徐國勇表示，為有效執行節能工作，內政部訂定「用電效率管理計畫」，各機關除配合照明、空調等耗能設備汰舊換新，選用環保省電的產品，並定期維護設備確保運作效率外，也積極宣導並落實各種節能措施。

徐國勇說，例如隨手關閉不必要的電器或照明設備、設定空調溫度在26℃並搭配電扇使用、事務機器待機時進入省電模式或休眠狀態等，以提升用電效率。

徐國勇指出，內政部將持續追蹤用電效率提升情形及耗能設備換裝進度，同時強化負載管理等，以達到節約能源的目標；他也期許產業及全民響應，共同朝國家減碳目標邁進。（編輯：蘇志宗）1110721

徐國勇
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