大安區現挺黃珊珊廣告 蔣萬安：與議員看板將掛上

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（中央社記者陳怡璇台北22日電）台北市副市長黃珊珊還未宣布參選台北市長，北市大安區已出現相挺廣告看板。國民黨參選人蔣萬安今天表示，他與議員的聯合看板也會陸續掛上，感謝熱心民眾提供場所。

針對年底台北市長選舉，民進黨徵召前衛福部長陳時中，國民黨提名立委蔣萬安，民眾黨主席、台北市長柯文哲則支持黃珊珊參選。黃珊珊還未正式宣布參選，但昨天北市大安區街頭已出現「祝黃珊珊更上一層樓」大型看板。

蔣萬安今天出席台北國際婦幼用品大展開幕式，會後接受媒體採訪。媒體詢問，對於大安區向來被視為藍營票倉而出現支持黃珊珊更上一層樓看板的看法。

對此，蔣萬安指出，希望納入各方支持的力量，而他與國民黨北市議員的聯合看板，很早就在各區陸續亮相，很多民眾很熱情提供掛看板的地方，之後都會一一掛上。

此外，黃珊珊與蔣萬安同台與否成為焦點。媒體提問，兩人先前有好幾次錯開行程，今天難得同框。蔣萬安回答「很好啊」，大家都關心年輕人在台北成家立業、育兒的相關環境及福利措施，都是好事。

媒體追問，近日因投資虧損找上陳時中陳情並遭架離的男子一事。對此，蔣萬安表示，他從2016年至今年，協助這名男子開過7次協調會、發過14份公文，協助這名男子直接與金管會溝通，即便未能達成當事人心願，但也已經盡了最大努力幫忙。

陳時中20日至宮廟參拜時，一名男子突然在現場陳情並遭架離，這名男子昨天說，他是希望陳時中關心0206選擇權大屠殺事件，若有失禮的地方，要向陳時中鞠躬致歉，說聲不好意思。

0206期貨選擇權大屠殺，是指公元2018年2月6日台股受美股大跌影響，終場重挫逾500點，但在期貨市場上部分交易人持有部位因保證金不足，並達到期貨商應代為沖銷的標準，多家期貨經紀商為期貨交易人的部位代為沖銷，導致期貨交易人產生鉅額損失。（編輯：戴光育）1110722