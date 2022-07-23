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彭博：華府對裴洛西訪台態度矛盾 台灣受傷不解

2022/7/23 10:44（7/23 10:59 更新）
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英國「金融時報」日前報導，美國聯邦眾議院議長裴洛西可能於8月訪問台灣。（圖取自twitter.com/SpeakerPelosi）
英國「金融時報」日前報導，美國聯邦眾議院議長裴洛西可能於8月訪問台灣。（圖取自twitter.com/SpeakerPelosi）
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（中央社台北23日綜合外電報導）英國「金融時報」日前報導，美國聯邦眾議院議長裴洛西可能於8月訪問台灣。彭博（Bloomberg）一篇文章提到，華府對此消息釋出互相矛盾的訊號，讓台灣感到「受傷」且困惑。

彭博引述知情人士說法報導，裴洛西

裴洛西小檔案

生日：1940年3月26日

全名Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi，出身自美東巴爾的摩的義大利裔家庭，曾因在中國抗議六四屠殺而被拘捕並關押過數日。

經歷：

  • 1967至1971年，擔任兩屆巴爾的摩市長後放棄連任
  • 1987年起擔任加州眾議員，是當時職位最高的女性聯邦官員。
  • 1992年，獲中國民主教育基金會頒發第7屆傑出民主人士獎
  • 2003年，成為眾議院少數黨領袖，是首位女性眾議院少數黨領袖。
  • 2007年，成為美國國會成立218年來首位女性美國眾議院議長
  • 2010年，卸任眾議院議長，續擔任少數黨領袖
  • 2019年，再任眾議院議長

資料來源：維基百科

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（Nancy Pelosi）正規劃造訪亞洲，行程包括台灣。若此事成真，將是自1997年以來首度有美國眾院議長訪台。

然而，美國總統拜登對於裴洛西能否順利成行表達懷疑，他20日說，軍方認為「現在不是個好主意」。

中國國民黨籍立法委員、立法院外交及國防委員會召集委員江啟臣說：「從台灣角度來看，拜登的說法讓我們覺得不太舒服，感覺有點受傷。因為首先，他的說法暗示軍事風險確實存在；其次，台灣與美國的關係要看北京臉色，好像美台關係是有條件的。」

中方已警告裴洛西不要訪台，並揚言，一旦她真的抵台，將採取「堅決強硬」的回應。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深訪問研究員唐安竹（Drew Thompson）曾任美國國防官員，他說：「其實我有點訝異。一般而言，五角大廈會透過嚇阻和非軍事措施來展現決心和支持促進兩岸穩定。美國國防部這次似乎一反常態地害怕爭執，但這本來就是雙邊關係中免不了的事。」

裴洛西21日在記者會上以安全考量為由，避答關於訪台行程的問題。她說：「也許軍方擔心我們的飛機會被中方擊落之類的事。」此外未提及更多細節。

前駐美國台北經濟文化代表處政治組組長趙怡翔表示：「要留意中國一向有過度反應的傾向，他們想利用這種過度反應來嚇阻各國與台灣進行有意義的對話。我認為，這當然是台美政治人物都應牢記的因素。」（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1110723

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