人生哲學為不怒而威 陳時中：否則成社會亂源

（中央社記者陳昱婷台北24日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天提出怒而威、不怒而威的人生哲學，不怒而威能彰顯高度與遠見，而若長期怒而威，最後會變成怒而不威，久了更成為社會亂源。

陳時中上午舉辦「溫暖的魄力：陳時中的從醫初心」新書發表會，由天下文化總編輯吳佩穎闡述出版歷程後，前副總統陳建仁、新光醫院院長侯勝茂及衛福部次長王必勝依序致詞。

陳時中致詞表示，許多人質疑為何出書時間點緊接宣布參選後，這是因為出書是早有準備，否則書名應該叫「陳時中的從政初心」，而不是「陳時中的從醫初心」。

陳時中說，小時候他總想多了解父親一點，但父親非常嚴格，他只能看父親書裡的序言，透過別人的形容來理解父親，現在想想自己跟兒孫的來往也不多，怕兒孫以後要尋根找不到參考資料，乾脆出書把自己記錄下來，同時重新審思初心。

陳時中提及，領導人有怒而威、不怒而威等風格，若長期怒而威，最後會變成怒而不威，現在社會裡就很多這樣的人，一直兇、兇、兇，卻沒什麼人理他，表示這些人能力不足，應退下了，而不怒而威能彰顯高度與遠見。

陳時中進一步表示，近來對號入座的人很多，有人說他的書名「溫暖的魄力」是在指涉別人，說有個人沒魄力、另一個人不溫暖，他要特別澄清絕無此意，若有影射也是影射自己，是他對自己的期許。

陳時中指出，魄力是指執行任務時要決斷，溫暖則讓政策可以延續，對社會造成好的影響。沒有溫度的魄力會變成暴力，無法檢討的政策絕對不是好政策，所以這兩年秉持著吾日三省吾身的態度，在疫情記者會上不斷說要滾動式檢討。

陳時中強調，責任來了就承擔，擔任衛福部長時一樣，選舉也是一樣，未來市政更是一樣，絕不推諉，哪裡有需要就往哪裡去，他要不客氣地請大家惠賜一票。

陳時中接受媒體聯訪時，對於怒而不威是否有指涉特定人士表示，這與時事似乎有相符，不過這是他與年輕朋友交流時，在人生道路上一向給予的建議。

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媒體追問，是否暗指柯文哲。陳時中說，沒有，他與朋友、親戚或部下都會這樣講，他自己也覺得這些話很有道理，每個人一開始都會論理強衝來把知名度打開，但到了一定程度時，若持續怒而威、不能達到不怒而威的境界，久了反而成為社會亂源，社會會大亂。

陳時中強調，沒有在指柯文哲，這番話是他講了好幾十年的人生哲學，也是他對自己的監督。（編輯：方沛清）1110724