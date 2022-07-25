陳時中化身台北隊長陸空戰齊發 今起舉辦26場見面會

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（中央社記者陳俊華台北25日電）民進黨台北市長參選人陳時中競選總幹事吳思瑤今天說，陳時中將化身台北隊長，空戰部分邀請民眾加入阿中的LINE，擔任小隊員；陸戰則從今晚起到8月7日，將舉辦26場次阿中見面會。

民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊總幹事、立委吳思瑤，以及競選發言人、立委林楚茵、莊瑞雄與台北市黨部主委張茂楠上午舉行「台北隊長召集令」暨「阿中與你相見歡」活動起跑記者會。

林楚茵說，上週陳時中到3間廟宇參拜時，民眾都很熱情，希望有更多接觸，陳時中將走進台北市大街小巷、基層，讓市民看得到、接觸得到，跟台北市民意見交換，陳時中要以「台北隊長」身分，邀請民眾接到召集令後，加入阿中的LINE成為台北隊員。

吳思瑤表示，競選團隊成立一週，按部就班、各就各位，阿中模式就是把事做好，是競選團隊核心態度；空戰、陸戰今天起齊發，空戰部分，只要掃描QR code加入阿中的LINE，關注這場選舉的人，都可以點擊「台北隊員報到」，選擇小隊長後成為阿中的小隊員。

吳思瑤說，陸戰部分，今天起連續2週將會舉辦阿中見面會，今晚就有第一場次，在時段釋出後，各場次幾乎是秒殺。

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張茂楠指出，今天起到8月7日間，26位台北市議員、議員參選人將擔任小隊長，共舉辦26場阿中見面會，也讓議員候選人凝聚共識，團結完成這場活動。

媒體詢問，台北市有3位無黨籍、前時力市議員，陳時中是否會輔選？吳思瑤說，第一階段跟民進黨籍市議員、參選人已訂定合作模式；三位分區總督導中，無黨籍立委林昶佐雖然不是民進黨籍，但雙方理念一致，因此無黨籍市議員都是民進黨合作對象，會積極協調。（編輯：郭無患）1110725