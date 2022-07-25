萬安演習人員離車疏散 黃珊珊：居安思危

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（中央社記者黃麗芸台北25日電）萬安演習今天登場並實施人員離車疏散，否則最高可開罰新台幣15萬元。台北市副市長黃珊珊表示，會先採軟性方式勸導，相信民眾可理解政府居安思危，後續會檢討策進。

萬安45號演習下午1時30分至2時在北部地區（新竹以北至宜蘭）舉行，國防部指出，今年將結合漢光演習實兵操演，採取有預警方式，從今天到28日分區實施30分鐘警報施放、交通管制等演練。

其中，台北市除配合中央指定的信義區廣居里為防空疏散避難試行里外，也實施全市區、街道、機關學校、市集及公司廠區、大眾運輸系統的防空疏散避難演練，行駛中車輛須靠邊停放並離車配合疏散的演練，待警報結束後才可回到車上。

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黃珊珊上午出席台北市產發局「松菸水稻田作伙收成」記者會，會中接受媒體聯訪時表示，這次萬安演習宣導會請駕駛人先將汽車移置路旁後，再下車去避難所，希望透過實體演練讓民眾了解演習的重要性，作為將來可能的應變。

對於是否會有民眾無法配合而起爭執部分，黃珊珊說，會用較軟性方式勸導，相信民眾都可以理解，政府是居安思危，演習就是要盡量確實和逼真，同時民政、警政系統今天也都是全力動員，相信可以做得不錯，後續也會進行相關檢討策進。（編輯：方沛清）1110725