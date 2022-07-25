坤輿案未環評遭判停止開發 立委籲苗縣府勿上訴

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（中央社記者王揚宇台北25日電）苗栗縣坤輿掩埋場抗爭爆流血衝突，法院在21日判坤輿公司未實施環評，苗栗縣政府應停止掩埋場的相關開發。民進黨立委洪申翰等人今天說，呼籲苗栗縣府放棄上訴，不要一錯再錯，更要查辦暴力。

這場抗爭發生在21日凌晨，業者為完成試運轉欲進場，對場外阻擋的自救會成員噴辣椒水，雙方互丟椅子，造成多人受傷送醫。

此外，台中高等行政法院21日宣判，因掩埋場需環評，但坤輿科技公司未實施環評，苗栗縣政府應停止開發的相關行政處分，全案可上訴。苗栗縣環局指出，立即函文坤輿公司中止試運轉許可。

民進黨立委洪申翰、湯蕙禎今天與民進黨苗栗縣長參選人徐定楨等人，陪同反坤輿自救會長陳清鑫在立法院召開「苗栗縣府勿幫違法坤輿打官司，放棄上訴、查辦暴力」記者會，提出相關訴求。

洪申翰質疑，在2022年的台灣，居然還會發生這種事情，讓鄉親受到黑衣人的暴力對待，令人覺得不可思議，必須追究苗栗縣政府及警方的政治責任。

洪申翰也說，從法律的角度來看，敗訴方苗栗縣政府當然可以要求上訴，但他希望苗栗縣府懸崖勒馬、不要一錯再錯，不該拿人民公帑幫違法廠商上訴、成為幫凶。

湯蕙禎表示，建議環保署針對未來有申請事業廢棄物掩埋場，在地方政府受理之後，環保署都應該要重視並監督選址。

陳清鑫說，這是一個遲來的勝利，希望苗栗縣政府放棄上訴，使全案定讞，讓逼不得已進行抗爭的村民能回歸正常生活。

徐定楨除譴責暴力，也希望苗栗縣政府應擔起政治責任、放棄上訴，對坤輿撤照，不要一錯再錯。（編輯：趙蔚蘭）1110725