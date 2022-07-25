坤輿掩埋場流血衝突 警方再逮11名臨時保全

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（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場21日凌晨，發生業者雇用的保全與抗爭民眾爆發流血衝突，警方今天再逮捕移送11名臨時保全，其中部分有幫派背景，另通知59名外圍分子到案說明。

苗栗縣警察局長陳武康上午接受媒體聯訪表示，針對坤輿掩埋場業者雇請的保全人員與自救會爆發衝突，造成8人受傷，經專案小組徹夜過濾比對現場蒐證影像，發現數10名著黑色T恤人士，分屬2家保全公司所雇用臨時員工，經調查，2家保全公司負責人為夫妻，人員不足時會相互支援。

警方當天現場逮捕2名施暴的坤輿公司雇用保全員，經移送苗栗地檢署後，檢察官認涉嫌妨害公務、強制等罪嫌，諭知分別以新台幣10萬元、5萬元交保。

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陳武康表示，在檢方支持下，檢警聯手強力打擊黑幫，持續依現場蒐證資料釐清施暴人員，清查黑幫核心幹部涉及本案圍事號召數百名外圍分子實施暴力恐嚇等違法行為，目前已逮捕11人，並通知外圍分子59人到案說明，依組織犯罪、恐嚇及妨害自由等罪嫌移送法辦；另對坤輿公司幹部帶頭違法部分，縣警局依法嚴辦。

警方證實，今天移送11名滋事分子中，有3人具幫派背景，針對保全公司違法雇用數10名臨時保全員，涉及違反保全業法規定，已傳喚保全公司負責人到案說明，並依法裁罰最高新台幣50萬元，嚴懲決不寬貸。（編輯：方沛清）1110725