坤輿掩埋場爭議20年將歸零 自救會：團結獲勝

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苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場開發案同意設置文件15日將屆期失效，反坤輿自救會13日表示，鄉親長期與業者對抗的苦難日子將過去，糾纏20多年的廢棄物掩埋場夢靨終要落幕。中央社記者管瑞平攝 111年9月13日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）苗栗造橋坤輿掩埋場同意設置文件15日將屆期失效，開發案將歸零，長期抗爭守護家園的自救會欣喜不已，成員今天表示，因團結贏得勝利，終結20多年夢靨，再累、辛苦都值得。

坤輿掩埋場案早在民國91年取得苗栗縣政府核發「同意設置文件」，94年完成「試運轉」測試，100年申請最後一關「處理許可證」時遭駁回。開發案原本沉寂多時，直到3年前，業者再次提出處理許可申請，因距離上次試運轉測試年代已久，縣府要求重提試運轉計畫送審。

109年12月31日，縣府核准坤輿公司所提試運轉計畫。掩埋場案捲土重來，引爆造橋鄉親怒火，唯恐龍昇村環境、灌溉水源遭污染，村民組織自救會在坤輿場區門口搭帳「埋鍋造飯」長期抗爭，歷經多次對峙、衝突，隨著今年7月21日台中高等行政法院宣判自救會的行政訴訟勝訴，坤輿執行試運轉計畫中止。

苗栗縣政府環保局秘書蔡政勳今天接受媒體聯訪表示，「公民營廢棄物清除處理機構管理辦法」去年經環保署修正訂定落日條款，坤輿公司若無法在今年9月15日前申請取得處理許可證，當初取得之同意設置文件，將屆期失效。

蔡政勳說，按行政流程，坤輿公司已不可能如期完成申設程序，整起開發案如同回到原點「歸零」，未來坤輿公司若還要繼續申請開發，就須先完成環評審查程序。

（中央社製圖）

反坤輿掩埋場自救會總幹事陳祺忠今天受訪表示，自救會明天上午將在坤輿公司門口舉行「抗爭勝利」記者會，邀請過去曾協助過自救會的民代出席，共同宣告造橋鄉龍昇村鄉親長期與業者對抗的苦難日子即將過去，糾纏20多年的廢棄物掩埋場夢靨終要落幕。

陳祺忠指出，因路權申請至9月18日，自救會預定18日安排陣頭到場，將鎮守現場已久的玄天大帝神尊請回北極宮安座，後續會將帳棚拆除，水泥塊也會載走；10月7日計劃在縣政府前舉辦感恩晚會。

今天在現場輪值駐守的村民心情顯得輕鬆不少，不禁比出雙手按讚說「終於打勝仗，太高興了」。76歲的曾壬妹指出，1年9個多月來，地方鄉親不分男女老幼，忍著寒流、酷暑到場輪班，大家團結守護家園，終於不必再擔心受怕環境遭掩埋場污染，「總算贏了，再累也值得」。

加入抗爭的前苗栗縣長劉政鴻告訴中央社記者，這段時間來，大家非常辛苦，7月間的那場流血衝突，他還差點被業者請來的黑衣保全持鐵條攻擊，「錯誤的決策，把老百姓害得很苦，非常不應該」。

龍昇村民、苗栗縣環境保護協會前理事長林聰明說，許多村民起初不了解坤輿案開發內容，後來才得知是要蓋掩埋場，此案在地方造成紛擾20多年，耗費許多社會資源，「感慨很多」，希望這次塵埃落定後，大家能回歸平靜生活。（編輯：李錫璋）1110913

苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場開發案同意設置文件15日將屆期失效，申設程序形同歸零，長期抗爭守護家園的反坤輿自救會成員13日開心表示，能終結20多年夢魘，再累、辛苦都值得。中央社記者管瑞平攝 111年9月13日

苗栗縣坤輿掩埋場開發爭議紛擾地方多年，隨著開發案同意設置文件15日即將屆期失效，自救會在場區門口歷時1年9個多月的「埋鍋造飯」抗爭行動也終將落幕。中央社記者管瑞平攝 111年9月13日