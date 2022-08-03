坤輿釀流血衝突 苗警局長：絕不避責

苗栗縣坤輿掩埋場案日前發生流血衝突，縣警局長陳武康（中）3日為此赴議會專案報告時指出，因業者聲東擊西導致警力調度不及，現場指揮官、相關幹部都有缺失，已報請中央議處，並說「我個人負成敗之責，不會戀棧」。中央社記者管瑞平攝 111年8月3日