議員促為坤輿流血衝突道歉 徐耀昌：秉公處理

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苗栗縣坤輿掩埋場抗爭爆流血衝突，多名苗栗縣議員及立委洪申翰（右3）2日在苗栗縣議會門口舉行記者會，要求縣府還原衝突現場真相，追究失職人員責任，並要縣長徐耀昌負起政治責任。中央社記者管瑞平攝 111年8月2日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）立委洪申翰與多名苗栗縣議員今天針對坤輿掩埋場抗爭流血衝突，要求縣府追究失職人員責任，並要縣長徐耀昌道歉；徐耀昌表示，對本案態度始終是秉公處理，很多事情適可而止。

坤輿公司在苗栗縣造橋鄉龍昇村申設乙級廢棄物掩埋場，業者7月21日為完成試運轉，與場外抗爭的自救會及聲援人士爆發流血衝突，造成多人受傷送醫。

民進黨立法委員洪申翰今天會同龍昇村長陳吳滿玉以及苗栗縣議員陳光軒、曾玟學、黎煥強、陳品安，在苗栗縣議會門口舉行記者會，要求縣府在這次臨時會期提出專案報告，還原衝突現場真相，追究失職人員責任，並要縣長徐耀昌負起政治責任。

洪申翰指出，台中高等行政法院判決苗栗縣政府應停止坤輿掩埋場相關開發，代表縣府先前聲稱「依法行政」是睜眼說瞎話，必須追究縣府及縣長徐耀昌的政治責任，否則苗栗縣難保還會再發生類似暴力場面。

苗栗縣議會1日至12日召開臨時會，已排定明天由警察局、環保局針對坤輿衝突事件專案報告。今天開會時，曾玟學要求縣長徐耀昌應出席並親自報告；徐耀昌回覆，明天已另有行程，且過去沒有這種前例，他尊重專業，充分授權由業務單位警察局、環保局局長出席。

陳光軒接續指出，坤輿案衝突造成社會紛擾，村民不安，徐耀昌理應展現負責任態度，代表縣府向自救會、整體社會道歉，並對失職人員徹查、懲處，絕不能就這樣不了了之，更應該即刻廢止坤輿案同意設置許可文件，讓死守在坤輿場外的鄉親早點回家。

徐耀昌表示，坤輿事件沒什麼道歉不道歉的問題，從頭到尾他沒蓋過一個章、簽過一個字，因縣務會議提到坤輿案他才有所了解，不知怎麼道歉、要跟誰道歉，縣府都是秉公處理、依法行政；業者依法提出試運轉申請，縣府若不同意換成縣府瀆職，可能面臨國賠，「苗栗縣哪來這麼多錢賠這些有的沒的」，希望大家冷靜把此事處理好。

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至於抗爭衝突，徐耀昌指出，他特別三令五申要求警察局，身為人民保母，一定要公平公正，不要成為別人的打手，但坤輿不該找黑衣人，應循正規制服保全維護權益；對於坤輿案，他說，縣府不上訴是最好的辦法，很多事情適可而止就好，不要再講過頭的話，彼此傷和氣不好。

苗栗縣議會議長鍾東錦也發言表示，坤輿計畫收受廢棄物範圍擴及全台，業者應與居民有良性互動，甚至回饋機制要談妥，更不能使用暴力，他基於這3點，從頭到尾反對此案，然而因選舉將至，有些人為了選票，到現場做了許多污衊，他強調與坤輿毫無關係。（編輯：方沛清）1110802